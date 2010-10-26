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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

گزارش علمی تصویری /

تصویری از تاریک ترین بخش آسمان زمین

تصویری از تاریک ترین بخش آسمان زمین

اولین قدم برای عکاسی از آسمانها یافتن جایی است که کاملا تاریک بوده و آلودگی نوری ناشی از چراغهای شهری در آن راهی نداشته باشد، قدمی که یک عکاس نجومی را به صحرایی در شیلی کشاند تا تاریک ترین بخش آسمان زمین را با چشم خود ببیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "استفانی گیزارد" عکاس نجومی زمانی که می خواست این بخش از تاریک ترین نقطه آسمان را بیابد به صحرای آتاکاما در شیلی رسید، جایی که آسمانش در هنگام شب تاریک ترین آسمان جهان است.

نتیجه عکاسیهای وی تصاویر شگفت انگیزی هستند که در ابتدا کمی کدر و آلوده به نظر می رسند اما در صورتی که به اندازه کافی بر روی آنها بزرگنمایی صورت گیرد، بیننده خود را در میان آسمان احساس خواهد کرد.

این تصاویر در فاز ماه نو به ثبت رسیده، به این معنی که هیچ نوری از سوی ماه در آسمان وجود نداشته تا نورهایی که از دیگر بخشهای جهان به زمین می رسند را مختل کند.

با وجود اینکه گیزارد تصاویر خود را در چنین زمانی از سال از کهکشان راه شیری به ثبت رسانده، باریکه هایی از نور در سطح آسمان به چشم می خورند. این نوارهای نوری نورهای جاده های شهری نیستند، بلکه از خود کهکشان زمین نشات می گیرند.

دیگر نورهایی که در این تصویر دیده می شوند، بازتاب نور خورشید هستند که توسط اجرام کیهانی به سوی زمین بازتابانده می شوند. نتیجه تلاشهای این عکاس بخشهایی از تاریک ترین آسمان زمین است که کمترین اختلالات نوری در میان آن به چشم می خورد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، در تصویر اول می توان ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک را در سمت چپ و بازتهابهای نور خورشید را در سمت راست مشاهده کرد. همچنین صورت فلکی اوریون در بالای تصویر به چشم می خورد و ستاره درخشانی که در مرکز تصویر دیده می شود نیز در اصل ستاره نیست، سیاره مشتری است.

کد مطلب 1178580

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