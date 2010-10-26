لالایی کودکان با گویشهای مختلف موسیقایی اجرا می شود

سودابه سالم سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : کنسرت های متعددی با موضوعات مختلف مانند بازگویی داستان های کهن "طوطی و بازرگان" و بازی های کودکان ایرانی را به روی صحنه برده ام و درنظر دارم مجموع لالایی هایی که از دوران قدیم تا به امروز در فرهنگ مختلف قومی ایران وجود داشته را با روایت کودکان و درنظر گرفتن گویش زبانی هرمنطقه اجرا کنم.

وی در ادامه افزود : بخش دیگری از این کنسرت به بازی های اصیل ایرانی اختصاص دارد در همین راستا بازی هایی مانند "عمو زنجیرباف"،"کلاغ پر"،"اتل متل" و "گرگم و گله می برم " به روی صحنه می رود؛ به عقیده من بازی هایی از این دست بیانگر گوشه ای ازفرهنگ و تاریخ گذشته ما است که متاسفانه به دلیل عدم توجه لازم در حال فراموشی است این در حالی است که در این بازی های آوازی شاهد آموزش به کودک در زمینه اجتماعی شدن ، پیروی از قوانین ، ایفای نقش های گوناگون و نظم هستیم و نکته جالب اینکه در تمامی این بازی ها ریتم،ملودی و انواع دستگاههای موسیقی وجود دارد.

سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" درباره تاریخ دقیق برگزاری این کنسرت گفت : قرار بود این کنسرت را روز جهانی کودک در تالار وحدت برگزار کنم اما به دلیل هزینه های بالا در چیدمان ارکستر و همچنین ساخت دکور و طراحی لباس کودکان برگزاری این کنسرت به تعویق افتاد اما طبق برنامه ریزی انجام شده برگزاری این کنسرت به بعد از ماه محرم و صفر موکول شده است.

وی در پایان افزود : در مجموع این اجراها 100 کودک با سازهای کوبه ای ، موسیقی سنتی ، کلاسیک ، گروه کر، گروه نمایش و حرکات موزون لالایی های کودکانه و بازی های ایرانی که نماد فرهنگ و جاری بودن روح ایرانی است را به روی صحنه خواهند برد.