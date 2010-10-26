2.5 تن موادمخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

سرهنگ احمد شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهارداشت: در راستای برخورد قاطع با هرگونه تجاوزات مرزی، قاچاق مواد مخدر و کالا در طول مرزهای سیستان و بلوچستان، مرزبانان این فرماندهی مستقر در هنگها و یگانهای رزمی، موفق شدند هنگام اجرای ماموریت و گشتهای مرزی 135 هزار و 106 لیتر مواد سوختی قاچاق را در هفته گذشته کشف کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا مرزبانان با اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ضمن دستگیری 82 متهم به قاچاق سوخت، 97 دستگاه خودرو را توقیف کنند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: در مدت یک هفته گذشته مرزبانان این فرماندهی دو تن و 797 کیلوگرم تریاک، 33 کیلو و 700 گرم کریستال و 50 کیلوگرم حشیش در مجموع دو تن و 880 کیلوگرم مواد‌مخدر از سوداگران مرگ کشف و ضبط کردند.



شهرکی ادامه داد: هزار و 560 کیلوگرم آرد قاچاق، 96 راس احشام، 71 عدد کپسول گاز، 10 کیسه سبد سنگ تزئینی 50 کیلویی، 40 کیسه توپ فوتبال، سه هزار و 515 عدد کنسروجات و یک قبضه کلت کمری و یک قبضه اسلحه کلانش از دیگر کشفیات کالای قاچاق در این مدت بوده است.

شهرکی افزود: در راستای مقابله با متجاوزان مرزی و برخورد با هرگونه ترددها غیرمجاز مرزی مرزبانان پرتلاش این فرماندهی موفق شدند، در این مدت 901 متجاوز مرزی، 887 نفر اتباع بیگانه و 38 نفر عابر غیرمجاز ایرانی را که به صورت غیرقانونی قصد ورود به داخل کشور را داشتند شناسایی و دستگیر کنند.



وی ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم مرزنشین منطقه با مرزبانان تصریح کرد: مرزبانان این فرماندهی به طور شبانه ‌روز با هرگونه تحرکات معاندان نظام، اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر و ترددهای غیرمجاز مرزی به شدت برخورد می‌کنند.

