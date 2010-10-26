به گزارش خبرگزاری مهر، مونولوگ "پرشین کت" به کارگردانی الهام کردا و با بازی سعید چنگیزیان جمعه هفتم آبان‌ماه در فستیوال گروه تئاتر "لیو" اجرا می‌شود. مهین صدری نویسنده مونولوگ "پرشین‌ کت" است که به موضوع مهاجرت می‌پردازد.



همچنین در این روز مارتین شمعون‌پور یکی دیگر از قصه‌های خود را همراه با یک ساز روایت می‌کند. دومین شماره ماهنامه داخلی "لیو" نیز جمعه هفتم آبان‌ماه در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. مونولوگ "پرشین کت" در دو نوبت 17 و 19 به صحنه می‌رود و شمعون‌پور بین این دو اجرا قصه خود را روایت خواهد کرد.