استقبال از رهبری در قم ستودنی بود/ تلاش دشمن در جدایی جوانان از روحانیت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری در گردهمایی ائمه جماعت مساجد استان قم که در سالن همایش اداره کل سازمان تبلیغات استان قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: امروز روحانیت شیعه و ولایت فقیه در دنیا مثل خورشید می‌درخشد و برای مدیریت جهان حرف برای گفتن دارد که در این راستا هر بهایی که باشد پذیرفتنی است و برای اعتلای دین حاضر هستیم تا همه هستی خود را فدا کنیم.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: امروز دشمن با همه ابزار و امکانات خود به میدان آمده است و رسانه‌های بیگانه با سرمایه‌گذاری کلان خود، علیه نظام، رهبری و روحانیت تبلیغ می‌کنند و از تحلیلهای سیاسی گرفته تا تزویرهای تبلیغاتی و مباحث ابتذال برای انحراف نسل جوان تلاش کردند تا جوانان را از روحانیت، اسلام و دین جدا کنند.



اسکندری اضافه کرد: دشمنان نه تنها در این راستا توفیقی نیافتند بلکه به خواست امام زمان (عج) و هوشمندی و تسلط رهبر معظم انقلاب بر کلیه مباحث داخلی و جهانی تمامی نقشه‌ها و ترفندهای آنها خنثی شده است.



وی بیان کرد: امروز به خوبی صدای شکستن استخوان‌های نظام لیبرالیسم در جهان شنیده می‌شود که اگر در عرصه تبلیغ دین در داخل و خارج مجهز، مسلح و آماده باشیم آنچنان آمادگی درکشورهای غربی نسبت به اسلام و تشیع بوجود آمده است که این اتفاق به راحتی خواهد افتاد.



استقبال مردم قم از رهبر انقلاب بی‌نظیر بود



اسکنداری خاطرنشان کرد: دشمنان 30 سال علیه روحانیت تبلیغ کردند و تهمت‌ها و افتراهایی بستند اما امروز یک تربیت شده حوزه و چهره برجسته علمی و حوزوی وقتی در بین مردم قرار می‌گیرد مشاهده می‌کنیم که آن حماسه تاریخی پدید می‌آید.



رئیس سازمان تبلیغات قم با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: استقبال مردم از یک عالم دینی و یک فقیه و شخصیت برجسته حوزوی که در جایگاه حکمرانی نیز می‌باشد کم نظیر و ستودنی بود.



وی گفت: دشمنان تلاش کردند تمام نقایص و کمبودهای موجود را به گردن روحانیت و به خصوص مقام معظم رهبری بیندازند که صحنه‌های دلدادگی و حضور مردم نشان می‌دهد که این یک حادثه معمولی نیست و دست غیب الهی را می‌توان به خوبی مشاهده کرد.



ترس استکبار از گسترش تشیع در جهان



رئیس سازمان تبلیغات قم با بیان اینکه در تاریخ هیچگاه به این اندازه علیه دین و تشیع تبلیغات منفی صورت نگرفته، افزود: در هیچ مقطع تاریخی نیز به این اندازه به روحانیت تشیع و اسلام توجه نشده و این ترس در استکبار جهانی وجود دارد که تشیع روز به روز خاکریزهای موجود در جهان را فتح می‌کند و جای هیچ شکی نیست که این اتفاق صورت خواهد گرفت.



وی اضافه کرد: درایت و توانمندی رهبر معظم انقلاب و عدم توجه به تهدیدات استکبار با آن همه ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند، کاری آسان و از عهده یک فرد معمولی بیرون است و با معادلات عادی مطرح در کشورهای دیگر نیز سازگار نیست.



اسکندری با اشاره به استقبال بی‌نظیر از رئیس جمهور در لبنان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که اگر موانع از میان برداشته شود و مسئولین ما به هر کشور دیگری سفر کنند همین استقبال که در لبنان صورت گرفت در نقاط دیگر نیز اتفاق می‌افتد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: امروز قدرت ایران اسلامی به جایی رسیده که نماینده ایران در مرز‌های اسرائیل با وجود حمایت همه قدرت‌های جهانی و کلاهک‌های هسته‌ای‌اش این کشور را تهدید می‌کند.



اسکندری همچنین عنوان کرد: اگردر طول 30 سال از انقلاب اسلامی هیچ چیز نصیب ما نشده باشد، جز اینکه بر اساس فهم و درکمان زیر بار ظلم نرفتیم همین قدر کافی است.



توجه به اقامه نماز صبح در مساجد



اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقامه نماز صبح در مساجد استان اظهار داشت: امورز اکثر مساجد استان نماز صبح را به جماعت اقامه می‌کنند و امیدواریم به میمنت ورود رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم در همه 824 مسجد استان نماز صبح به جماعت برگزار شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه مسجد به عنوان محور حرکت دینی و معنوی در جامعه است افزود : مساجد به عنوان پیشتاز حرکت دینی بیشترین تأثیر را جامعه دارند.



وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: مبلغ دین باید روحانیت باشد و تنها کسی می‌تواند دین اسلام را ترویج کند که درس حوزه خوانده باشد و لباس دین به تن کند تا مردم دچار شک وتردید و دو دلی نشوند.