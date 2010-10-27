رد پای هری پاتر در دانشگاههای کانادا/ معرفی محبوبترین بازی دانشگاههای کانادا

به گزراش خبرگزاری مهر، روئسای دانشگاههای کانادا بر اساس نظرسنجی انجام شده از دانشجویان کانادایی اعلام کردند که بازی هاکی به عنوان یکی از محبوبترین بازیهای دانشجویان کانادایی امروزه جای خود را به بازی جدیدی به نام کوئیدیچ که بازی مشهور کتابها و فیلمهای هری پاتر است داده است.

کوئیدیچ در واقع یک نوع بازی جادویی در سری فیلمهای هری پاتر است که هم اکنون در دانشگاه کارلتون کانادا، دانشگاه مک گیل مونترال، دانشگاه تورنتو و دانشگاه رایرسون توسط تعداد زیادی از دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. این بازی با حضور دانشجویانی که لباس فرم به تن کرده و بر روی جاروهای بلندی نشسته اند اجرا می‌شود و تنها فرق آن با بازی اصلی در آن است که بازی کنندگان در کوئیدیچ واقعی قادر به پرواز نیستند. کوئیدیچ را می‌توان تلفیقی از بازی وسطی و راگبی نامید.

این بازی بطور غیر رسمی در سال 2005 در دانشگاه "میدل بری" واقع در ورمونت شکل گرفت و در حال حاضر در حدود 400 تیم دانشگاهی و 300 تیم دبیرستانی از کانادا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان عضو انجمن بین المللی کوئیدیچ هستند.

بر اساس گزارش ونکوور سان، جام جهانی کوئیدیچ سالی یکبار برگزار می‌شود و از میان تیمهای بطور متوسط 30 تیم انتخاب شده و برای رقابت با یکدیگر در نوامبر هر سال در نیویورک آمریکا گرد هم می آیند.

طی برنامه مدونی دانشجویان اجازه دارند در ساعات فراغت خود هفته ای دو بار در محوطه دانشگاه کوئیدیچ بازی کرده و خود را برای مسابقات جام جهانی آماده کنند.