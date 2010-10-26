اهداف ناتو در منطقه مورد تردید جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست خبری امروز سه شنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال تغییر در توازن نظامی منطقه با استقرار سپر دفاع موشکی از سوی ناتو در ترکیه گفت: ما فکر می کنیم به طور کلی حضور نیروهای نظامی ناتو موجب به هم زدن امنیت منطقه خواهد شد و فکر می کنیم که اهداف ناتو از استقرار نیروهای نظامی در منطقه مورد تردید جدی است.

وی افزود: کشورهای منطقه بدون حضور نیروهای خارجی نیز می توانند امنیت خود را تامین کنند و نیازی به حضور نیروهای خارجی چیزی جز مخدوش کردن امنیت منطقه در پی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره برخورد پلیس فرانسه با معترضان گفت: متاسفانه نحوه رفتار کشورهای غربی و عدم توجه آنها به حقوق بشر اشکالات جدی دارد.

وی افزود: آنها به جای اینکه به دخالت در امور دیگر کشورها بپردازند ، باید بر روی مسائل داخلی خودشان متمرکز شوند و در این موضوع حقوق بشر را رعایت کنند و آزادی های مشروع و حقوق اقلیت ها و زندانی ها را مورد توجه قرار دهند.

مهمانپرست رفتار پلیس فرانسه با معترضان و کسانی که برای کسب حقوق مدنی خود تجمع می کنند را نامناسب دانست و گفت: اینگونه برخوردها مورد تایید هیچ کشور و جامعه ای نیست.