یادمان های شهدا آثاری ماندگار برای ترویج فرهنگ‌ شهادت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کیوان کاظمی صبح سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: طراحی یادمان‌های شهدا بر اساس مفاهیم دینی و اسلامی بوده و در ساخت آن ها از اشاره به موضوعی خاص پرهیز شده است.

کاظمی با بیان اینکه در ساخت یادمان ها استفاده از مفاهیم جهاد و شهادت، زیبایی‌شناختی از منظر شهری، مقبولیت عمومی و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های آینده مدنظر بوده است، افزود: ستاد کنگره شهدا برای هر شهرستان یک یادمان و برای همدان چهار یادمان در نظر گرفت.

کاظمی هزینه ساخت هر یادمان را 70 تا 120 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی، طراحی و اجرای یادمان ها را عهده‌دار شده اند.

وی خاطرنشان کرد: یادمان های شهدا در همدان در میدان های بسیج، شاهد، جهاد و امام حسن (ع)، در ملایر در محل بام ملایر، در شهرستان بهار در میدان نیایش، در رزن در محل میدان جهاد، در شهرستان کبودرآهنگ در میدان شهدا، در نهاوند در میدان علیمرادیان و در تویسرکان در میدان بسیج اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در شهرستان تازه تأسیس فامنین نیز طرح در حال اجرا است و در شهرستان اسدآباد نیز طرح در محل دیگری اجرا می شود.

مسئول کمیته یادمان‌ها با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح‌های رزن، کبودراهنگ و تویسرکان 100 درصد اجرا شده است، گفت: در شهر همدان از چهار طرح مصوب شده دو طرح در میدان شاهد و امام حسن (ع‌) در حال اجرا بوده و دو طرح دیگر در حال برنامه‌ریزی برای اجرا پس از کنگره است.

دبیر کمیته یادمان‌ها نیز با اشاره به اینکه جانمایی یادمان ها با موافقت شهرداری و شورای شهر به کمیته ابلاغ می‌شد، افزود: تاکنون این جانمایی‌ها تغییرات زیادی به خود دیده است تا طرحی در خور شأن اجرا شود.

محمدرضا باقری اجرای این طرح‌ها را براساس طرح‌های ترافیکی، جمعیت شهری و اقلیم جغرافیایی دانست و خاطرنشان کرد: کمیته تخصصی برای اجرای هر چه بهتر این یادمان ها در استانداری تشکیل شده تا طرح‌ها به صورت کارشناسی با هدف ماندگاری و صرف هزینه بهینه ساخته شود.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان 13 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می‌شود.