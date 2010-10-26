مناطق حفاظت شده با کمبود محیط بان مواجه هستند

عطا پورشیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: هم اکنون در مناطق حفاظت شده استان کهگیلویه وبویراحمد به ازای هر 10 هزار هکتار یک محیط بان داریم و این در حالیست که در استاندارد جهانی باید به ازای هر یک هزار هکتار یک محیط بان وجود داشته باشد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این استان حدود شش منطقه حفاظتی به مساحت 200 هزار هکتار و همچنین یک منطقه شکار ممنوع دارد و حدود 70 محیط بان از این مناطق حفاظت می کنند.

پورشیرزاد اظهار داشت: برای جبران این کمبود نیرو اقدام به تشکیل گشتهای سیار در مناطق حفاظت شده کرده ایم.

وی یادآور شد: بالغ بر دو هزار گونه گیاهی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که 390 گونه آن دارویی است.

مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: همچنین 155 گونه پرنده، 24 گونه جانور پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 گونه خزنده در این استان زندگی می کنند.