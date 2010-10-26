به گزارش خبرنگار مهر نمایشگاه سالانه اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک با عنوان "سرو نقره‌ای" از یکشنبه، ۱۶ آبان در خانه هنرمندان افتتاح می‌شود.

همچنین در کنار نمایش آثار طراحان گرافیک جنز مولر به نمایندگی از یک استودیوی طراحی گرافیک آلمانی روز دوشنبه، ۱۶ آبان به عنوان مهمان ویژه سخنرانی می‌کند.

نژده هوانسیان و مسعود سپهر نیز ۱۸ و ۲۰ آبان سخنرانی می‌کنند. مراسم اختتامیه این نمایشگاه یک‌شنبه، ۲۳ آبان در تالار بتهون برگزار می‌شود.

نمایشگاه سرو نقره‌ای نمایشگاه سالانه اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است که در بخشهای طراحی نشانه و نشانه‌نوشته،‌ طراحی پوستر، طراحی جلد نشریات (کتاب و مطبوعات)، طراحی صفحه‌آرایی نشریات (کتاب و مطبوعات)، طراحی گرافیک تبلیغات، طراحی بسته‌بندی، طراحی بروشور و کاتالوگ، طراحی الکترونیک‌ در خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر، ‌خیابان شهید موسوی شمالی برگزار می‌شود.

