به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی رقابت های تنیس روی میز بین المللی جام فجر در رده سنی نوجوانان دوشنبه شب پیگیری شد که طی آن و در گروه یک تیم موسسه مالی و اعتباری مهر و تیم نظام مهندسی ساختمان ایران اول و دوم شدند و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در گروه دوم نیز تیم تولی پرس ایران مقام اول را کسب کرد و تیم بلا روس به عنوان تیم دوم به مرحله دوم صعود کرد.

در ادامه رقابت های بین المللی تنیس روی میز جام فجر که در قزوین جریان دارد، امروز سه شنبه در مرحله نیمه نهایی رده سنی نوجوانان تیم موسسه مالی و اعتباری مهر ایران به مصاف تیم بلاروس می‎رود و نظام مهندسی ساختمان ایران با تولی پرس دیدار می‎کند. تیم‌های بازنده این دیدارها به عنوان مشترک سومی دست پیدا می‎کنند.

مسابقات تنیس روی میز بین‎المللی جام فجر از روز دوشنبه با حضور سه تیم ایرانی و پنج تیم خارجی در رده سنی نوجوانان و سه تیم ایرانی و سه تیم خارجی در رده سنی جوانان در قزوین آغاز شد.