بررسی7 پرونده جاسوسی/ دستگیری فرزند نخستین دادستان انقلاب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا متهمان خارجی مانند رکسانا صابری، ملوانان انگلیسی و سارا شورد به راحتی با قید وثیقه آزاد می‌شوند، گفت: پرونده رکسانا صابری و ملوانان انگلیسی مربوط به زمان مسئولیت من نبوده است ولی در مورد پرونده سارا شورد باید بگویم که وی براساس قانون ایران به قید وثیقه آزاد شده و باید در زمان برگزاری دادگاه به ایران بیاید و در غیر این صورت حکم غیابی صادر شده و وثیقه اش ضبط می‌شود.

وی افزود: این قانون برای اتباع بیگانه و افراد ایرانی یکسان است. به عنوان مثال بسیاری از متهمان ایرانی در جریان فتنه از کشور خارج شدند که برای برخی از آنها حکم غیابی صادر و وثیقه آنها ضبط شد و برخی دیگر نیز به زودی دادگاهشان برگزار می‌شود.

جعفری دولت آبادی از بررسی 7 پرونده جاسوسی در دستگاه قضائی خبر داد و افزود: در این پرونده‌ها گروهی از ایرانیان داخل کشور در سفرهای خارجی با سرویسهای بیگانه ارتباط برقرار کرده و پولهایی برای ارائه اخبار دریافت کرده اند که یکی از این افراد با گروهک منافقین ارتباط داشته است.

وی افزود: برای حفظ حرمت و آبروی خانواده این افراد اسامی آنها رسماً اعلام نمی‌شود ولی 15 نفر از جاسوسان هم اکنون با حکم محکومیت 10 تا 15 سال حبس در زندانها به سر می‌برند.

دادستان تهران در مورد ارسال نامه حزب مشارکت به آیت الله هاشمی رفسنجانی و همچنین انتشار بیانیه‌هایی از سوی این حزب گفت: براساس قانون هر گونه فعالیت افراد این حزب بعد از انحلال غیرقانونی است و احزاب منحل شده حق برگزاری جلسات، کنگره یا دعوت مردم به تجمعات را ندارند.

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا دستگیری پسر اولین دادستان انقلاب تهران صحت دارد گفت: دستگیری آقای هادوی به دلیل جرم امنیتی بوده و صحت دارد ولی به دلیل مسایل امنیتی نمی توانیم اطلاع رسانی کنیم.