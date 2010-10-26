نمایشگاه کتاب محل تبادل افکار میان جوانان و بزرگان ادب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در پیامی به مناسبت گشایش ششمین نمایشگاه کتاب استانی قزوین گفت:با تبادل افکار و بسترسازی برای تعامل پایدار میان جوانان و بزرگان ادب و فرهنگ، زمینه داد و ستد علمی و فرهنگی و ادبی را تا نیل به اهداف راهبردی نظام اسلامی در عرصه مهندسی فرهنگی فراهم آورید .



معاون امور فرهنگی با تاکید بر کلام گهربار مقام معظم رهبری در ابتدای پیام خود تاکید کرد :"بیایید کاری کنید که مردم کتابخوان شوند".شاید این جمله برای همه آشنا باشد این نکته مهم از رهنمودهای گهربار مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد برگزاری هفته کتاب است که معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم با تأکید بر همین منویات مقام معظم رهبری، برآن است تا با توسعه تسهیلات و ایجاد بستر مناسب برای تقویت بنیه نشر کشور اعم از ناشران متعهد، نویسندگان و شاعران کشور، زمینه را برای گسترش فرهنگ ناب اسلامی فراهم کرده و موجب ارتقاء مرزهای دانش با عنایت به عدالت اجتماعی و کرامت انسانی و در نهایت توسعه فرهنگ کتابخوانی کشورمان گردد.



وی ابراز امید واری کرده است که برگزاری نمایشگاه کتاب استانی قزوین با توجه به حضور اکثریتی ناشران کشور و ارائه تازه‌های کتاب‌های منتشره، بتواند در دانش افزایی اقشار مختلف جامعه در استان قزوین به‌‌عنوان محل تعامل و انتقال علم و دانش روز، نقش کلیدی ایفا کند.



همچنین بهمن دری در این پیام از اهالی علم، ادب و فرهنگ خواسته است با تبادل افکار و بسترسازی برای تعامل پایدار میان جوانان و بزرگان ادب و فرهنگ، زمینه داد و ستد علمی و فرهنگی و ادبی را تا نیل به اهداف راهبردی نظام اسلامی در عرصه مهندسی فرهنگی فراهم آورند .



یکصدو هفتاد و یکمین نمایشگاه استانی کتاب و ششمین نمایشگاه کتاب قزوین روز چهار شنبه پنجم آبان ماه در محل بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )،جنب صدا وسیما ،محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی قزوین افتتاح می شود.

