دولت مکلف به کاهش مصرف انرژی بخشهای مختلف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف وزارت نفت را مکلف کردند اقدامات لازم در جهت بهبود روش های انتقال حامل های انرژی ازجمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن را به انجام رساند و به صورت سالانه اطلاع رسانی کند.

طبق این مصوبه مجلس دولت مکلف شد هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخش های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نموده و به صورت سالانه اطلاع رسانی کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را موظف کردند به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی، شامل انرژی های بادی، خورشیدی زمین گرمایی، آبی کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیوس و با هدف تسهیل و تجمیع این امور از طریق سازمان ذیربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی ازتولید کنندگان غیر دولتی برق از منابع تجدید پذیر اقدام کند.

بر اساس تبصره یک این ماده، قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدید پذیر به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

بر اساس تبصره 2 شرکت های تابعه وزارت نیرو اعم از شرکت های برق منطقه ای و نیز شرکت های توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام کنند.

طبق تبصره 3 این ماده منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی ازمنابع تجدید پذیر از محل ارزش سوخت صرفه جویی شده بر اساس سوخت های وارداتی مایع و قیمت های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاه ها تامین و به وزارت نیرو پرداخت می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های نیرو و نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.