ژاپن و هند توافق تجارت آزاد امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سفر سه روزه "مانموهان سینگ" به ژاپن شب گذشته به پایان رسید و مهمترین مورد این سفر به نتیجه رسیدن مذاکرات چهار ساله توکیو-دهلی درباره انجام تجارت آزاد میان دو کشور بود.
بر اساس این گزارش، نخست وزیران هند و ژاپن روز دوشنبه با انعقاد قراردادی به منظور افزایش روابط تجاری دو کشور موافقت کردند اما در عین حال گفتند که برای رسیدن به توافق در زمینه همکاری صلح آمیز هسته ای، نیاز به وقت بیشتری دارند.
نخست وزیر هند و نائوتو کان همتای ژاپنی اش همچنین برای برقراری روابط گرم دو طرفه تاکید کردند. نخست وزیر ژاپن پس از گفتگو با نخست وزیر هند گفت که ما می توانیم به واسطه این دیدار، در مورد پیشرفت در زمینه مشارکت جهانی راهبردی ژاپن و هند به توافق دست یابیم.
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