ژاپن و هند توافق تجارت آزاد امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سفر سه روزه "مانموهان سینگ" به ژاپن شب گذشته به پایان رسید و مهمترین مورد این سفر به نتیجه رسیدن مذاکرات چهار ساله توکیو-دهلی درباره انجام تجارت آزاد میان دو کشور بود.

بر اساس این گزارش، نخست وزیران هند و ژاپن روز دوشنبه با انعقاد قراردادی به منظور افزایش روابط تجاری دو کشور موافقت کردند اما در عین حال گفتند که برای رسیدن به توافق در زمینه همکاری صلح آمیز هسته ای، نیاز به وقت بیشتری دارند.

نخست وزیر هند و نائوتو کان همتای ژاپنی‌ اش همچنین برای برقراری روابط گرم دو طرفه تاکید کردند. نخست وزیر ژاپن پس از گفتگو با نخست وزیر هند گفت که ما می ‌توانیم به واسطه این دیدار، در مورد پیشرفت در زمینه مشارکت جهانی راهبردی ژاپن و هند به توافق دست یابیم.

دو طرف از پایان مذاکرات خود در مورد تجارت آزاد و توافق در زمینه سرمایه گذاری خبر دادند که انتظار می ‌رود طی ماههای آینده رسما به امضا رسد. به موجب توافق جدید، تعرفه گمرکی از ‪ ۹۴‬درصد معاملات تجاری دو کشور ظرف یک دهه برداشته می‌شود.

این قرار داد به غولهای اتومبیل ‌سازی ژاپن مانند سوزوکی که در هند شعبه دارند، از طریق حذف تعرفه‌ های گمرکی از قطعات کمک می کند و همچنین بازار ژاپن را به روی داروهای هندی می ‌گشاید.