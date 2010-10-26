به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های توسعه ای سالهای گذشته، گفت: در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه در مجموع یکهزارو 68 هکتار از بافتهای فرسوده شهری احیا و نوسازی شد، این در حالی است که تنها در برنامه چهارم 3 هزار و 500 هکتار با اعتبار 10 هزار و 481 میلیارد ریال نوسازی و بهسازی شد.

وی با اشاره به نبود استقبال و مشارکت مردمی در بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، افزود: کافی نبودن سرمایه گذاری در گذشته از مواردی بود که نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده را با تاخیر مواجه کرد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در مجموع تاکنون حدود 7 درصد از بافتهای فرسوده اصلاح و نوسازی شده اند که پیش بینی می شود در برنامه پنجساله پنجم این رقم به 16 درصد برسد و در کل 10هزار و 625 هکتار از بافت های فرسوده نوسازی شوند.

صادقی با اشاره برنامه های زمانبندی شده برای نوسازی بافتهای فرسوده گفت: در سال 89 ، 2.5 درصد، در سال 90 ، 2.88 درصد ، در سال 91 ، 3.3 درصد ، در سال 92 ، 3.25 درصد و در سال 93 ، 4 درصد از بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی می شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به برنامه احداث مسکن در بافت های فرسوده اظهار داشت: تا پیش ازاجرای برنامه چهارم 35 هزار واحد مسکونی دربافت های فرسوده تخریب و 82 هزار واحد در این بافت ها نوسازی شد و 47 هزار واحد جدید در بافت های فرسوده ساخته شد.

وی افزود: در طول اجرای برنامه چهارم توسعه 117 هزار واحد تخریب، 276 هزار واحد نوسازی و 159هزار واحد جدید در بافت های فرسوده ساخته شده است.

صادقی تصریح کرد: تا پایان برنامه پنجم تعداد 510 هزار واحد تخریب و به جای آنها یک میلیون و 210 هزار واحد جدید احداث می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری در بافت های فرسوده اظهار داشت: در یک سال اخیر بیش از40 هزار میلیارد ریال برای بهسازی و نوسازی در این بافت ها سرمایه گذاری شده است.

صادقی افزود: در سال گذشته برای 30هزار واحد مسکونی 4 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات 15 میلیون تومانی و در سالجاری برای 58 هزار واحد مسکونی 11 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی اختصاص یافته است.

معاون وزیر مسکن با بیان اینکه میزان مشارکت مردم برای نوسازی بافت های فرسوده افزایش یافته است، گفت: کمک ودیعه اسکان موقت با رفع مشکلات میان سازنده ها و مالکان سهم زیادی در جلب استقبال مردمی برای نوسازی واحدهایشان دارد.

وی افزود: تسهیلات اسکان موقت به پلاک های تجمیع شده حداقل 150 متر مربع ، اختصاص می یابد و شیوه نامه نحوه پرداخت تسهیلات هفته گذشته به بانک مسکن ابلاغ شده است.

صادقی تسهیلات ودیعه مسکن را قرض الحسنه اعلام کرد و افزود: تسهیلات ودیعه مسکن 4 درصد کارمزد دارد و مابه التفاوت آنرا تا 12 درصد دولت می پردازد و بازپرداخت این تسهیلات دو ساله خواهد بود.

معاون وزیر مسکن در خصوص نوسازی معابر در بافتهای فرسوده اظهار داشت: در یک سال اخیر یک هزار و 520 میلیارد ریال برای معابر بافت های فرسوده تامین اعتبار شده است که سال قبل این رقم 30 میلیارد ریال بود.

وی به تاسیس صندوق های حرم مطهر در سال 1384 اشاره کرد و افزود: در این سال مجلس تشکیل این صندوق ها را تصویب کرد و وزارت مسکن به نوسازی بافت این مناطق مکلف شد.

صادقی در خصوص تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء و نوسازی بافت های فرسوده اظهار داشت: در این سند ملی وظایف تمامی دستگاه های اجرایی در قبال بافت های فرسوده مشخص شده است و دولت به وزارت مسکن 6 ماه فرصت داده است تا وظایف سایر دستگاه ها را مشخص کرده و به هیئت وزیران برای تصویب ارسال کند.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به میزان سرمایه گذاری در این بخش گفت: امسال حدود 65 هزار میلیارد ریال در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی سرمایه گذاری شده است که از این میزان سهم دولت 36 درصد، سهم مردم 34 درصد و سهم بخش عمومی و شهرداری ها 30 درصد است.

وی افزود: میزان کل سرمایه گذاری در سال 87 معادل 22 هزار و 727 میلیارد ریال، در سال 88 معادل 36 هزار و 294 میلیارد ریال و در سال 89 به بیش از 65 هزار و 197 میلیارد ریال می رسد که نسبت به سال قبل رشد 80 درصدی دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به رشد تسهیلات بانکی در بافت های فرسوده گفت: میزان تسهیلات بانکی در سال 88 به 790 میلیارد ریال، در سال 88 به 5 هزار و 830 میلیارد ریال و در سال 89 به 11 هزار و 600 میلیارد ریال رسیده است.

صادقی تعداد طرحها و پروژهای این شرکت را 243 طرح اعلام کرد و افزود: این طرح ها در بیش از 6 میلیون و 474 هزار متر مربع و با سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ریال در دست اجرا است که 70 درصد آن توسط بخش خصوصی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 100 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده در حال نوسازی است گفت: تا پایان سال جاری 50 هزار واحد تکمیل و به بهره برداری می رسد.