در استان ایلام؛

تمهیدات اجرای طرح درمان تنبلی چشم اندیشیده شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی ایلام از فراهم شدن تمهیدات اجرای طرح شناسایی، مقابله و درمان تنبلی چشم در این استان خبر داد.

فرمان عزیزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این طرح همه ساله از اول آبان ماه به طور همزمان در استانهای مختلف کشور اجرا می شود.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح کودکان سه تا شش ساله مورد معاینه و سنجش بینایی قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح پایگاه هایی در مهدهای کودک و خانه های بهداشت و همچنین برای کودکان مناطق عشایری استان نیز پایگاه های سیار پیش بینی شده است.

به گفته عزیزنیا، این طرح به مدت 45 روز در این استان اجرا و این سازمان درصدد است ، تمام کودکان بین سه تا شش سال را به منظور جلوگیری از عارضه تنبلی چشم زیر پوشش سنجش بینایی قرار دهد.

وی بیان کرد: کودکانی که در اجرای این طرح مشکوک تشخیص شوند پس از معاینه مجدد برای آنها عینک تجویز می شود.

معاون فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی ایلام از خانوده های ایلامی خواست در اجرای این طرح با سازمان بهزیستی همکاری مطلوب داشته باشند.

عارضه تنبلی چشم یکی از بیماریهای قابل کنترل در دوران کودکی است که اگر پیشگیری نشود موجب نابینایی و کم بینایی افراد می شود.

