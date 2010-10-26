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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

ساداتیان در گفتگو با مهر:

"شیشه" را امسال کلید می‌زنیم /"شبانه روز" به گروه آزادی می‌رود

"شیشه" را امسال کلید می‌زنیم /"شبانه روز" به گروه آزادی می‌رود

سید جمال ساداتیان از کلید خوردن فیلم سینمایی "شیشه" به کارگردانی سیروس مقدم در سال 1389 خبر داد.

این تهیه کننده سینما درباره ساخت فیلم "شیشه" به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه این فیلم توسط محسن تنابنده به مراحل پایانی رسیده است. فیلم نیاز به مقدماتی دارد ولی با برنامه ریزیهای انجام شده فیلمبرداری امسال انجام می شود. به زودی برای گرفتن پروانه ساخت هم اقدام می کنیم. "شیشه" یک قصه اجتماعی درباره مواد مخدر دارد.

وی همچنین در ادامه افزود: قرارداد اکران عمومی "شبانه روز" امید بنکدار و کیوان علیمحمدی در گروه سینمایی آزادی بعد از فیلم "حوالی اتوبان" به ثبت رسید.

نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، حمیدرضا پگاه، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، حامد بهداد، نگار جواهریان، فریبا جدیکار، ستاره اسکندری، شاهرخ فروتنیان، فرزان اطهری، بهنوش بختیاری، رویا جاویدنیا، فلامک جنیدی، آزاده صمدی، سعید فروتن، بهروز قادری، ساعد هدایتی، خاطره اسدی، لادن طباطبایی و مریم بوبانی بازیگران "شبانه‌روز" هستند.

کد مطلب 1178627

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