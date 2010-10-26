مسلمانان سوئیس تشکیل سازمان پوششی را به بحث گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جلسه‌ای که این هفته میان مسلمانان سوئیس برگزاری شد اقلیت مسلمان سوئیس به بحث و بررسی درباره تشکیل یک گروه پوششی تحت نظارت سازمان نظارت بر نژاد پرستی و سازمان امنیت و همکاری اروپا پرداختند.

دوریس انگست مدیر اجرایی کمیسیون فدرال مبارزه با نژادپرستی گفت: این گردهمایی مقدمه تشکیل این گروه پوششی بود اما هنوز تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است.

حدود 400 هزار مسلمان در میان جمعیت 6/7 میلیون مردم سوئیس زندگی می‌کنند که این افراد عمدتاً از کشورهای حوزه بالکان، ترکیه و شمال، شرق و غرب آسیا و همچنین خاورمیانه به سوئیس مهاجرت کرده‌اند.

اسلام با داشتن 400 هزار مسلمان در این کشور هنوز به‌رسمیت شناخته نشده است.

ماه نوامبر گذشته اکثریت مردم سوئیس در عملی غیرقابل انتظار با همه پرسی یک حزب سیاسی جناح راستی علیه ساخت مناره های جدید برای مساجد موافقت کردند و با موافقت خود انتقادهای بین‌المللی را نسبت به عدم تساهل، تعصب و هراس بیهوده برانگیختند.

نتیجه این همه‌پرسی احساسات منفی در مسلمانان سوئیس ایجاد کرد به طوری که آنها این نتایج را فشار رشد تبعیض و اسلام‌هراسی تعبیر کردند.

فرهاد افشار از سازمان هماهنگی اسلامی سوئیس اظهار داشت: مسلمانان احساس می‌کنند که به عنوان یک جامعه دینی در سوئیس پذیرفته نشده‌اند.

در گردهمایی مسلمانان سوئیس که در شهر برن برگزار شد نمایندگان سازمانهای پوششی بریتانیا، بلژیک و آلمان نیز دعوت شده بودند تا از فعالیتهای خود به عنوان نمونه‌ای در این گردهمایی صحبت کنند.