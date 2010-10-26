400 هزار اصله نهال زیتون مازندران به استانهای کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یحیی ابطالی صبح سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان افزود: در سال گذشته نیز دو میلیون اصله نهال زیتون، یک میلیون اصله نهال مرکبات، 500 هزار اصله نهال میوه سردسیری و خشک و یک میلیون بوته توت فرنگی در واحدهای پرورشی مازندران تولید و به استانهای کشور ارسال شد.

وی تصریح کرد: امسال نیز تاکنون تعداد یک میلیون اصله نهال مرکبات، 300 هزار اصله نهال سردسیری و خشک و 1.5 میلیون بوته توت فرنگی در مازندران تولید شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به تعداد نهالستانهای تولید نهال در این استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون تعداد 30 واحد نهالستان دارای مجوز تولید نهال زیتون ، 15 واحد نهالستان دارای مجوزتولید نهال های مرکبات ، یک واحد نهالستان تولید نهالهای میوه های سردسیری و خشک ، 4 واحد نهالستان تولید بوته توت فرنگی و 4 واحد نهالستان تولید نهال گردوی پیوندی در مازندران مشغول به فعالیت هستند.

ابطالی خاطرنشان کرد: نهالستان سه هکتاری در قالب گلخانه مجهز و مدرن در زمینه تولید نهال مرکبات در کشور در ساری فعال بوده که اوایل امسال افتتاح شد.