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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

نخستین انجمن صنفی گل و گیاهان زینتی مازندران تشکیل شد

نخستین انجمن صنفی گل و گیاهان زینتی مازندران تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: عضو انجمن صنفی گل و گیاهان زینتی شهرستان آمل از تشکیل این انجمن برای نخستین بار در مازندران در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، الیاس لاریجانی پور صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این انجمن صفنی گفت: این انجمن با هدف ساماندهی به وضعیت تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در شهرستان آمل کنترل و قانونمند شدن افزایش و کاهش قیمتها در فصل‌های محتلف سال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران تشکیل شد.

وی افزود: با آغاز به کار این انجمن صدور، تمدید و اعطای تسهیلات به متقاضیان از این پس به جای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، توسط انجمن صنفی گل و گیاه زینتی شهرستان انجام خواهد شد.

عضو انجمن صنفی گل وگیاهان زینتی آمل با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 250 واحد تولید گل و گیاهان زنتی در شهرستان آمل فعال است، تصریح کرد: سالانه بیش از 12 میلیون شاخه انواع گل و گیاهان زینتی، برگ و شاخه بریده در شهرستان آمل تولید می‌شود.

لاریجانی‌پور اضافه کرد: دراسینا، اسپارا، کرولین، استرلیتزیا، بنجامین و لیندا از مهمترین گونه‌های گل و گیاهان زینتی در حال تولید و پرورش در شهرستان آمل است.

وی با بیان اینکه شرایط آب ‌وهوایی مستعد، نیروی متخصص و استعدادهای فراوان نیروی انسانی باعث شده هم‌اکنون شهرستان آمل در تولید گل و گیاهان زینتی یکی از قطب‌های مهم کشور و مازندران تبدیل شود، ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان و فعال‌تر شدن انجمن صنفی گل وگیاهان زینتی  شهرستان آمل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در بخش صادرات برطرف شود.

لاریجانی‌پور خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون بیش از هزار نفر در شهرستان آمل در تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی مشغول به کار هستند.

کد مطلب 1178634

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