نخستین انجمن صنفی گل و گیاهان زینتی مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، الیاس لاریجانی پور صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این انجمن صفنی گفت: این انجمن با هدف ساماندهی به وضعیت تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در شهرستان آمل کنترل و قانونمند شدن افزایش و کاهش قیمتها در فصلهای محتلف سال و جذب سرمایهگذاری خارجی در مازندران تشکیل شد.
وی افزود: با آغاز به کار این انجمن صدور، تمدید و اعطای تسهیلات به متقاضیان از این پس به جای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، توسط انجمن صنفی گل و گیاه زینتی شهرستان انجام خواهد شد.
عضو انجمن صنفی گل وگیاهان زینتی آمل با بیان اینکه هماکنون حدود 250 واحد تولید گل و گیاهان زنتی در شهرستان آمل فعال است، تصریح کرد: سالانه بیش از 12 میلیون شاخه انواع گل و گیاهان زینتی، برگ و شاخه بریده در شهرستان آمل تولید میشود.
لاریجانیپور اضافه کرد: دراسینا، اسپارا، کرولین، استرلیتزیا، بنجامین و لیندا از مهمترین گونههای گل و گیاهان زینتی در حال تولید و پرورش در شهرستان آمل است.
وی با بیان اینکه شرایط آب وهوایی مستعد، نیروی متخصص و استعدادهای فراوان نیروی انسانی باعث شده هماکنون شهرستان آمل در تولید گل و گیاهان زینتی یکی از قطبهای مهم کشور و مازندران تبدیل شود، ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان و فعالتر شدن انجمن صنفی گل وگیاهان زینتی شهرستان آمل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در بخش صادرات برطرف شود.
لاریجانیپور خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از هزار نفر در شهرستان آمل در تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی مشغول به کار هستند.
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