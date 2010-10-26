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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایلام منصوب شد

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایلام منصوب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور، رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، طی حکمی از سوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور و به استناد بند 8 مصوبات 117جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مجتبی اعلایی استاندار ایلام به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام منصوب شد.

در این حکم آمده است: ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی عضو و مبارزه همه جانبه با مواد مخدر براساس نقشه جامع ابلاغی ، اتخاذ تمهیدات و انجام اقدامات موثر در حوزه مقابله با عرضه، نظارت جدی بر اجرای فعالیت های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و اجرای راهکارهای درمان برای کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی و اشتغال زایی معتادان بهبود یافته در قالب سیاست های کلی نظام مورد تأکید جهت تحقق قرار گرفته است.

کد مطلب 1178637

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