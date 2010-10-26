تعزیرات حکومتی باید با هر گونه افزایش غیرقانونی قیمت به شدت برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اصغر حسینی صبح سه شنبه در جمع مدیران اقتصادی کرمان خواستار برخورد قاطع و جدی با افزایش غیرقانونی قیمتها در بازار شد.

وی تصریح کرد: ستاد هدفمندی یارانه ها با دقت تحولات بازار را زیر نظر دارد.

مدیرکل دارایی استان کرمان ادامه داد: تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان انجام نشده است.

وی گفت: حداکثر افزایش قیمت ناشی از اجرای این طرح در کشور یک پنجم قیمت کالا است که به ازای آن یارانه نقدی به حساب مردم واریز شده است.

وی ادامه داد: مرحله واریز یارانه نقدی به حساب مردم کرمان خاتمه یافته است و مردم می توانند با کنترل حساب خود مبلغ واریزی را چک کنند.