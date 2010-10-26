به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام ‌نور صبح سه شنبه در مراسم افتتاح چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ‌های پیام‌نور با بیان اینکه این المپیاد در9 رشته ورزشی با حضور دو هزار و 300دانشجو از سراسر کشور برگزار می‌شود، بیان کرد: دانشجویان 30استان کشور در این المپیاد حضور دارند.

علیرضا دل‌افکار با تاکید بر اینکه المپیاد ورزشی دانشگاه پیام‌نور از سه سال قبل به صورت متمرکز آغاز شده است، گفت: در سال اول این المپیاد برای پسران با حضور چهار هزار دانشجو در 16رشته صورت گرفت.

دل‌افکار با اعلام اینکه در سال دوم این المپیاد برای دختران با حضور چهار هزار دانشجو انجام شده است، اظهار داشت: این المپیاد در 14 رشته به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد.

به گفته وی، برای اولین بار در سال‌جاری این المپیاد به تفکیک دختر و پسر برگزار می‌شود که المپیاد پسران شهریور ماه در لرستان به حضور سه هزار دانشجو برگزار شد.

معاون دانشگاه پیام‌نور با بیان اینکه هدف اصلی این رقابت‌ها استعدادیابی ورزشکاران برای نخبگان ورزشی این دانشگاه است، گفت: برای حضور در مسابقات ورزشی ملی و بین‌المللی از میان دانشجویان پیام‌نور استعدادیابی می‌شود.

وی با تاکید برا ینکه ایجاد نشاط و شادابی در میان دانشجویان از اهداف دیگر این المپیاد است، افزود: هم اکنون تیم کشتی دانشگاه پیام‌نور در لیگ کشور و تیم تنیس روی میز این دانشگاه نیز در لیگ استان تهران حضور دارد.

دل‌افکار با اعلام اینکه سرانه هر دانشجو در دانشگاه پیام‌نور 60 هزار ریال است، تصریح کرد: در سال‌جاری اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال در ردیف بودجه‌ای برای ورزش مراکز استانها ابلاغ شده است.

وی گفت: هزینه این المپیاد نیز هفت میلیارد ریال برآورد شده است.

چهارمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌نور در رشته‌های بسکتبال ، فوتسال، والیبال، هندبال، شطرنج، تکواندو، کاراته، شنا و بدمینتون به مدت 10 روز در کمپ نفت محمودآباد برگزار می‌شود.

این رقابتها با نام تندرستی، معنویت و مهرورزی و همچنین با شعار اول حجاب از روز گذشته در رشته‌های والیبال و بستکبال آغاز شده است.