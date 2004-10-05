انتقاد سازمان ليگ كشتي ازمسوولان ورزش كرمانشاه ومركزي

به گزارش خبرنگار" مهر" اسدالله رضايي با اشاره به اينكه تيمهاي آلومينيوم سازي وهيات كشتي كرمانشاه هيچگونه اقدامي براي شركت درليگ برتركشتي آزاد كرده اند، گفت: متاسفانه عليرغم تمام تماسهايي كه گرفته ايم آنها وضعيت تيم خود را روشن نمي كنند وما نمي دانيم كه اين دوتيم فصد حضورليگ برتررا دارند يا نه؟

رضايي ادامه داد: متاسفانه مسوولان ورزش اين دواستان نيزپيگيرقضايا نيستند وهمكاري لازم را با ما نداشته اند، واقعا جاي تاسف خواهد بود اگراين دواستان درليگ برترنماينده نداشته باشند.

رضايي درمورد وضعيت ليگ برتردرصورت حضورنيافتن اين دوتيم گفت: اگرتا امروز( سه شنبه) وضعيت اين دوتيم مشخص نشود، آنها ازليگ برترحذف خواهند شد ورقابتها دردوگروه 5 تيمي ادامه پيدا مي كند.