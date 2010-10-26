صدور مجوز برای مؤسسات قرآنی مردمی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست مشترک کارشناسان امور قرآنی و مدیران شعب اتحادیه مؤسسات قرآنی تهران روز دوشنبه سوم آبان ماه جاری برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام نیک نژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران و مهدی قره شیخ لو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم بر تعامل و همکاری مستمر در اجرای طرح ها و برنامه های قرآنی تأکید کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران در سخنانی گفت : همانطور که مراسم ماه محرم و عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) به صورت مردمی برگزار می شود، انتظار داریم فعالیت های قرآنی نیزبه دست مردم اداره شود.

وی در ادامه با اشاره به بندهای 16 و 17 از ماده 6 اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، افزود: صدور مجوز، تأسیس و ساماندهی کانون های قرآنی به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است .

نیک نژاد تسریع در صدور مجوز برای متقاضیان راه اندازی مؤسسات قرآنی مردمی را خواستار و یادآور شد:حمایت مالی، نظارت و ارتباط مستمر با این مؤسسات امری ضروری است.