استانداردهای آموزش مترجم توسط کمیسیون اروپا ارتقاء یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اروپا قصد دارد به عنوان بخشی از اهداف خود برای ارتقای سطح کیفی مترجمین و کمبود نیروی متخصص مترجم در بازار کار، دانشگاههای جهان را تشویق به پیوستن به شبکه دانشگاهی دوره های ارشد ترجمه اروپا (EMT) کند تا از این طریق دانشجویانی که خواستار کار به عنوان مترجم در بازار کار هستند بتوانند معلومات خود را بالا ببرند.

در حال حاضر 34 دانشگاه اروپایی به این شبکه ملحق شده اند و دوره های مترجمی خود را توسط کارشناسان مترجم مورد ارزیابی قرار دادند.

در کنفرانس سالانه ای که اکتبر امسال در بروکسل برگزار شد طرح EMT که توسط کمیسیون اروپا راه اندازی شده دوره های مترجمی معتبر دانشگاهها را شناسایی کرد و برای بالا بردن سطح دوره های مترجمی دیگر دانشگاهها تکنیکهای جدیدی را در اختیار آنها قرار داد.

نماینده کمیسیون اروپا در بخش آموزش، فرهنگ، چند زبانگی و جوانان گفت: مترجمین برای موفقیت در بازار کار مدرن به چیزی بیشتر از تواناییهای زبان شناختی نیاز دارند. آنها به مهارتهایی مانند کار آفرینی، مدیریت پروژه و فنون مذاکره نیز احتیاج دارند.

در بسیاری از کشورها هر فرد بدون داشتن هیچ گونه قابلیت حرفه ای ادعای مترجم بودن می کند به همین دلیل طرحEMT در نظر دارد در دراز مدت استاندارد آموزش مترجمین در بیشتر دانشگاههای اروپا ترقی یابد.

بر اساس گزارش پایگاه دانشگاههای جهان، تقاضا برای استفاده از سرویسهای ترجمه در سراسر دنیا به شدت در حال گسترش است به طوری که طبق مطالعات انجام شده در زمینه صنعت زبان در سال 2009 پیش بینی شود تا چند سال آینده سالانه حداقل 10 درصد تقاضای استفاده از چنین سرویسهایی افزایش پیدا کند.

در حال حاضر حدود 250 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در اتحادیه اروپا دوره های مترجمی ارائه می‌کنند که باید تحت پوشش طرح EMT استانداردهای خود را ارتقاء دهند.