تبدیل بخشی از مسجد مشیر شیراز به موزه مساجد

الیاس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز در خصوص تبدیل قسمتی از مسجد مشیر به موزه مساجد گفت: این موضوع در حال حاضر در دست پیگیری بوده و در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه قسمتی از ساختمان اداری مسجد به موزه تبدیل می شود، گفت: پس از تبدیل قسمتی از مسجد به موزه و پایگاه پژوهشی، دانشجویان رشته معماری می توانند از آن استفاده کنند.

مرمت مسجد وکیل

رئیس اداره بقاع متبرکه استان فارس در رابطه با آغاز عملیات مرمت قسمتی از مسجد وکیل گفت: ظرف سه روز آینده مرمت دیوارهای پشت این مسجد که در گذشته محل مصلای نماز جمعه بوده و به مسجد وکیل الحاق شده آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این دیواره ها خسارات زیادی به مسجد وارد می کند، افزود: دیواره های مذکور به دلیل بار سنگینی که دارند خسارات زیادی به مسجد وارد می کنند به همین دلیل باید هر چه سریعتر نسبت به مرمت آن اقدام شود.

رضایی همچنین از مرمت دو اتاق در مسجد خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این تعمیرات جزئی نیز در مسجد انجام خواهد شد و برای این تعمیرات 250 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره بقاع متبرکه اوقاف استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود از مرمت مسجد حاج میرزا هادی خبر داد و گفت: این مسجد در نزدیکیهای مشیر و بی بی دختران واقع شده که با تخصیص اعتبار 350 میلیون ریالی ظرف چند روز آینده مرمت آن اغاز خواهد شد.

وی افزود: در اولین مورد تعمیر شبستان اصلی این مسجد و به نوعی احیای آن که کاربری خود را از دست داده در دستور کار قرار گرفت و پیمانکار آن از سوی اداره اوقاف مشخص شده است.

رضایی ادامه داد: تعمیرات داخلی از جمله تعمیر دیواره های شبستان مسجد حاج میرزا هادی ، سنگفرش حیاط این مسجد و تعمیرات داخلی در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره بقاع متبرکه اوقاف فارس درخصوص نصب دوربین مداربسته در چند مسجد تاریخی شیراز نیز بیان کرد: به منظور حفاظت، کنترل و ارتقای امنیت در مساجد تاریخی شیراز 16 دوربین مداربسته با اعتباری بالغ 200 میلیون ریال در مسجد وکیل نصب شده است.

رضایی اضافه کرد: نصب دوربین در مسجد وکیل در قالب سه فاز انجام می شود که در مرحله اول نقاط اضطراری تحت پوشش قرار گرفته که در پایان سه فاز 50 دوربین در این مسجد نصب خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسجد مشیر نیز در آینده ای نزدیک به دوربین مداربسته مجهز می شود که در مجموع 30 دوربین با اعتبار 400 میلیون ریال در این مسجد نصب می شود.