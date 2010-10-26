  1. بین الملل
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

ریچارد هالبروک:

حضور عناصر سیاسی برای حل درگیریها در افغانستان ضروری است

حضور عناصر سیاسی برای حل درگیریها در افغانستان ضروری است

فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در گفتگو با یک رسانه غربی ضمن تاکید بر نقش اسلام آباد در مذاکره با طالبان وجود عناصر سیاسی را برای حل درگیریهای مستمر در افغانستان ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد هالبروک" به شبکه خبری سی ان ان گفت: دولت پاکستان در فرآیند سازش با طالبان نقش دارد و وجود عناصر سیاسی برای حل درگیریهای مستمر در افغانستان حیاتی است.

وی ضمن رد گزارش رسانه ها درباره مخالفت ارتش پاکستان با مذاکرات آشتی گفت: هیچ گونه سند شخصی یا از سوی مقامات سازمان اطلاعات درباره مخالفت ارتش پاکستان با انجام مذاکرات آشتی با طالبان موجود نیست.

هالبروک در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: اوضاع افغانستان نمی تواند تنها به لحاظ نظامی حل شود و وجود برخی از عناصر سیاسی برای حل درگیریها در جنگ افغانستان ضروری است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که مقامات امنیتی پاکستان از اینکه فاقد نقشی مهم در جریان مذاکره با طالبان هستند، ابراز ناامیدی کرده و هشدار دادند که توافقنامه صلح پایدار بدون حمایت آنها میسر نخواهد شد.

در همین حال دو نفر از افسران اطلاعاتی پاکستانی که خواستند نام آنها فشا نشود، در مصاحبه ای اعلام کردند: نسبت به اظهارات مقامات ارتش آمریکا درباره امکان مذاکره با طالبان مشکوک هستیم و این اظهارات تلاشی ناچیز برای متقاعد کردن جامعه آمریکا بوده و هیچ پیشرفتی در جنگ حاصل نشده است.

کد خبر 1178688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها