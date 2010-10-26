سازمان انرژی اتمی موظف به بررسی کاهش مصرف انرژی در تاسیسات شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارتخانه های نیرو و نفت را موظف کردند به منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدید شونده انرژی در سامانه های مجزا از شبکه از قبیل آبگرم کن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه های فتوولکاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه جویی در هزینه های تامین و توزیع سوخت های فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در این قانون تامین و پرداخت کنند.

بر اساس ماده دیگری از این طرح یک فوریتی، سازمان انرژی اتمی مکلف شد به منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیروگاه های هسته ای به صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین قبل از احداث نیروگاه های اتمی نسبت به مطالعات امکان سنجی به کارگیری تولید همزمان برق و حرارت نیروگاه های مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیروگاه ها را صرفا به روش فوق الذکر احداث و بهره برداری کند.

بر اساس این گزارش این سازمان همچنین موظف به اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور کاهش مصرف انرژی تاسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته ای و طرح های تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته ای شد.