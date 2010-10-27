  1. سیاست
۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

در ادامه سفرهای استانی؛

خراسان شمالی هفته آینده میزبان هفتاد و هفتمین سفر استانی دولت است

خراسان شمالی در ادامه سومین دور سفرهای استانی چهارشنبه هفته آینده میزبان هفتاد و هفتمین سفر استانی دولت است.

به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با آغاز دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان شمالی، شماری از اعضای دولت از روز چهارشنبه دوازدهم آبان ماه سال جاری با سفر به شهرهای مختلف این استان ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت نهم و دهم مشکلات، کمبودها و راههای تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان خراسان شمالی پیگیری خواهند کرد.

همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان خراسان شمالی از دیگربرنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های استان خراسان شمالی است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان خراسان شمالی در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.

گفتنی است از جمله برنامه های رئیس جمهوری اسلامی ایران در هفتاد و هفتمین سفر استانی حضور درکارگروه فرهنگی استان ، دیدار با خانواده شهدا وایثارگران، دیدار با نخبگان و مدیران اجرایی استان و همچنین شرکت در جلسه هیئت دولت خواهد بود.
 
 

