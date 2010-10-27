چشم آبی نیستم اما در هندبال مربی خوبی هستم/ من هم زندگی دارم

محمد نقی ناری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: من این تصمیم را یک ماه پیش گرفته بودم اما با اصرار سرپرست فدراسیون باز هم کارم را ادامه دادم. در حال حاضر با تیم باشگاهی پارسیان قرارداد همکاری امضاء کرده‌ام و دیگر قصد بازگشت به تیم ملی را در مقاطع مختلف ندارم.

وی افزود: از مسئولان فدراسیون هندبال توقع داشتم برای اینکه بتوانم تیم جوانان را تا مسابقات قهرمانی جهان و آسیایی سال آینده هدایت کنم یک قرارداد تمام وقت یک ساله با من امضا کنند اما سرپرست فدراسیون با بیان اینکه قرارداد همکاری ما باید به صورت مقطعی بوده و پرداخت دستمزدها براساس روزهای تمرین باشد باعث شد تا در نهایت به تفاهم نرسیم.

سرمربی پیشین تیم ملی هندبال جوانان کشورمان در مسابقات آسیایی تهران، خاطرنشان کرد: چطور فدراسیون می‌تواند با مربیان خارجی قرارداد همکاری تمام وقت امضا کند اما با مربیان ایرانی نمی‌تواند؟! درست است که من چشم آبی نیستم و به زبان دیگری حرف نمی‌زنم اما مربی خوبی هستم و از نظر اطلاعات و کار فنی چیزی از مربیان خارجی این رشته کم ندارم.

وی با تاکید بر اینکه من هم زندگی دارم و با این حق الزحمه نمی توانم به کار با فدراسیون ادامه دهم، افزود: من در کنار کار مربیگری تیم جوانان و مدیریت فنی تیم بزرگسالان اعزامی به بازی‌های آسیایی گوانگجو مسئولیت کمیته مربیان و آموزش را هم برعهده داشته‌ام. ما در این بخش خیلی عقب هستیم و کار در بخش مربیان وقت زیادی می خواهد.

ناری تصریح کرد: در مجموع 270 هزار تومان بابت مسئولیت کمیته مربیان و آموزش می گرفتم. از بابت مدیریت فنی تیم ملی نیز هیچ دستمزدی را دریافت نکرده‌ام. حق الزحمه دریافتی من از مربیگری رده جوانان هم به شکل مقطعی و روزانه محاسبه شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "شرایط فدراسیون نسبت به مدیریت زمان رحیمی بهتر شده یا بدتر؟"، گفت: بستگی دارد موضوع را از چه نگاهی ببینید. مدیریت زمان رحیمی تک محوری بود اما مدیریت فعلی قصد دارد هندبال را به صورت کلان و کشوری می بیند که باید دید با چه شرایطی و برنامه‌ای می تواند در رسیدن به هدف خود موفق باشد.

مدیرفنی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان که امروز این تیم را در سفر به تورنمنت قطر همراهی نکرده است، بیان کرد: بررسی‌های بعمل آمده در کمیته مربیان نشان می دهد که 43 کارشناس هندبال دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در کشور داریم که می توانیم از تمام این پتانسیل به سود این رشته بهره ببریم اما در نهایت می بینیم که نایب رئیس فدراسیون به هر دلیلی و با پیشنهاد افراد خارج از مجموعه چندماه است حکم خود را دریافت کرده اما حتی پنج دقیقه هم به فدراسیون نیامده است!

محمد نقی ناری چند روز گذشته هم انتقاداتی را از مجموعه مدیریت فدراسیون هندبال داشت. این مربی کشورمان در زمان ریاست علیرضا رحیمی، مدیریت این فدراسیون را مورد انتقادات شدیدی قرار داد.