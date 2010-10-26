کارهای فرهنگی گلستان موازی و پرهزینه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست فرهنگ و ارشاد استان افزود: کارهای فرهنگی یعنی شناخت نیازهای انسان در شرایط و زمان و اینکه امروز مردم چه می خواهند.

وی اظهار داشت: در کارهای فرهنگی با این بودجه های در نظر گرفته شده باید در شورای فرهنگ عمومی و مجموعه های دیگر جهت داده شود و نگذاریم این پولها دور ریخته شود.

وی با اشاره به جایگاه و فلسفه امامت گفت: فلسفه امامت در نگاه و مکتب تشیع یک فلسفه بالاتر و والاتر از چیزی است که امروز در ذهن جامعه ما وجود دارد.

وی افتخار جامعه تشییع را به امامت و نگاهی که به مسئله رهبری دارد، خواند و افزود: این نگاه، نگاهی بی نظیر و بی بدیل است و همه چیزی که برای مدیریت و جوامع مدنظر است لحاظ و دیده شده است.



آیت الله نورمفیدی بیان کرد: مسائلی که در مکتب تشیع وجود دارد این است که آن کسی که می خواهد امامت و رهبری جامعه را در دست بگیرد باید انسانی کامل و برتر باشد.

وی نقش رهبری را مهم خواند و گفت: وجود رهبری یک امتیازی برای تشیع است و یکی از مهمترین کارهای فرهنگی که باید در جامعه ما صورت گیرد مسئله امامت است.

وی افزود: مسئله امامت این است که تا حدی زندگی همه ائمه همچون تابلویی زنده در مقابل چشم ما قرار داشته باشد و باید به سمت این ارزش ها برویم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فلسفه امامت، گفت : اگر بتوانیم در جامعه امروز کاری صورت گیرد که امامت در جامعه جا بیفتد و مردم را با زندگی و اخلاق و روش ائمه و پیامبر و همه مسئولین نزدیک شوند، این بهترین کار است.