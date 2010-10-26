علی صالح آبادی امروز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه موضوع قطعی شدن معامله بلوک 18 درصدی ایران خودرو به دستور رئیس جمهور به هیچ وجه صحت ندارد، گفت: خریداران معامله بلوک ایران خودرو ادعایی داشتند که 2 روز کاری که برای معامله ایران خودرو نیاز بوده است، دولت تعطیل بود، در حالی که بورس به فعالیت در این دو روز مشغول بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود شبهه در خصوص افزوده شدن دو روز کاری به مهلت قانونی برای خریداران سهام به منظور ارائه مدارک معامله، افزود: به همین دلیل نیز معامله قطعی نشد.

وی ادامه داد: موضوع مذکور در شورای عالی بورس به طور اصولی مطرح شد، زیرا ممکن است این موضوع نه فقط برای معامله ایران خودرو بلکه برای سایر سرمایه گذاران و سهامداران در بورس اتفاق بیافتد.

صالح آبادی عنوان کرد: ممکن است دولت مثلا به هر دلیلی تعطیل کند ولی بورس همانند بانکها باز باشد، آیا در آن صورت باید این روزها جزو روزهای کاری محاسبه شود یا خیر که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی بورس برای حمایت بیشتر از حقوق سرمایه گذاران تصویب کرد که روزهایی که دولت تعطیل اعلام می کند، برای معاملات بزرگ محاسبه نشود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در بیان دلایل این مصوبه مطرح کرد: ممکن است معامله کنندگان (خریداران) برای معاملات عمده به پول نیاز داشته باشند که بخواهند برای این منظور ملکی را بفروشند و به اداره ثبت مراجعه کنند، اما با تعطیلی اداره ثبت یا ادارات دولتی برای تهیه پول، مدارک و مستندات به مشکل برخورد می کنند و حقشان ضایع می شود.

صالح آبادی ادامه داد: بنابراین برای همیشه تصویب شد که روزهای تعطیل جزو روزهای کاری محاسبه نشود که معامله ایران خودرو یکی از این موضوعها بود، بنابراین برای خریدار و فروشنده امکان استفاده از مصوبه فوق فراهم شد.

وی با تاکید بر اینکه شورای بورس معامله را قطعی نمی کند، بلکه خریدار و فروشنده معامله را قطعی می کنند، افزود: ما مقررات لازم را به تصویب رساندیم و خریداران هم می توانند از این مقررات برای قطعی کردن معامله ایران خودرو استفاده کنند.

بلوک 18 درصد سهام ایران خودرو در روز هفتم تیرماه امسال پس از 5 روز رقابت توسط کنسرسیومی به رهبری کارکنان تعاونی ایران خودرو خریداری شد؛ اما بعدها سازمان بورس و ساز مان خصوصی سازی به دلیل ارائه نشدن به موقع اسناد و مدارک توسط خریداران این معامله را غیرقطعی اعلام کردند.