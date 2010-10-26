11 ایستگاه سنجش آلودگی صوتی در تهران نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی افزود: 11 ایستگاه جدید سنجش آلودگی صوتی خریداری شده است که تا دوماه آینده این ایستگاهها در مناطق مختلف شهر تهران نصب می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 22 ایستگاه سنجش آلودگی صوتی در شهر تهران فعال است که با افزایش ایستگاههای جدید مجموع آنها به 33 ایستگاه می رسد و شبکه ایستگاهی سنجش آلودگی صوتی شهر تهران تکمیل می شود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: متاسفانه عواملی چون نزدیکی مناطق مسکونی به معابر پر رفت و آمد، وجود خودروهای فرسوده در سطح شهر، وجود کارگاهها و ساخت و سازها، عبور خطوط پروازی از بالای سطح شهر، عبور خطوط ریلی از برخی مناطق و بسیاری عوامل دیگر سبب شده که آلودگی صوتی به یکی از جدی ترین معضلات شهر تهران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هر صدایی که سبب برهم خوردن آرامش شهروندان شود آلودگی صوتی محسوب می شود، گفت: مهمترین منبع آلودگی صدا در تهران خودروها هستند که کاهش تردد خودروهای شخصی و افزایش سهم حمل و نقل عمومی می تواند تا حد قابل توجهی از آلودگی صدا و هوا بکاهد.



