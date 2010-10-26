معاون یونسکو با دکتر اعوانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه، پیلار آلوارز، معاون اجتماعی و علوم انسانی یونسکو پس از بازدید از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با دکتر غلامرضا اعوانی، دبیر علمی همایش روز جهانی فلسفه و محمد حسین ایمانی خوشخو، دبیر اجرایی همایش، دکتر محمدرضا سعید آبادی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و مسئولان پانلهای تخصصی همایش دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه دکتر غلامرضا اعوانی، گزارش علمی همایش، اطلاعات مربوط به مقالات و پانلهای همایش و سپس مسئولان پانلهای فلسفه برای کودکان، فلسفه و محیط زیست، فلسفه و علم و تکنولوژی و فلسفه و ادبیات گزارشهایی از برنامه‏های هر یک از پانلها ارائه کردند.

پیلار آلوارز هم در این نشست، بر اهمیت همایش روز جهانی فلسفه تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد که برنامه‏ریزیها به گونه‏ای باشد که همایش علمی روز جهانی فلسفه بتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد.

معاون اجتماعی و علوم انسانی یونسکو همچنین از بخشهای مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، محل برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه بازدید کرد و در دیداری با رئیس کتابخانه ملی به گفتگو نشست. دکتر علی اکبر اشعری، رئیس کتابخانه ملی نیز گزارشی از ظرفیتها و فعالیتهای کتابخانه ملی و برنامه‏های این مجموعه در عرصه بین‏المللی ارائه کرد.