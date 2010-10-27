انتقاد رئیس شورای ملی زیتون از طرح توسعه باغات

حسین صادقی در گفتگو با مهر، زمینهای زیرکشت باغات زیتون را 120 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: مسئولان میزان تولید سالانه روغن زیتون در کشور را 5 هزار تن اعلام کردند که این میزان روغن از 35 هزار تن محصول به دست می آید.

وی تصریح کرد: 35 هزار تن زیتون نیز محصول 7 هزار هکتار است حتی اگر 7 هزار هکتار دیگر به آن اضافه شود، نشان می دهد که بازهم بخش زیادی از باغات زیتون زیان ده هستند.

نایب رئیس شورای ملی زیتون افزود: اگر نیمی از 120 هزار هکتار باغات زیتون در هر هکتار 5 تن هم بار بدهد باز هم 60 هزار تن روغن به دست می آید؛ بنابراین باید تولید روغن 55 هزار تن بیشتر از میزان اعلام شده باشد.

صادقی تصریح کرد: با این آمار مشخص می شود که بخش زیادی از باغات زیتون با مشکل روبرو هستند و به باغداران زیان وارد می کنند.

وی محصولات موجود در بازار را برای منطقه رودبار و طارم دانست و گفت: از سالهای گذشته باغات زیتون در این دو منطقه در سطح 4 تا 5 هزار هکتار وجود داشته است و هرچند در سال گذشته آفت زدگی و گرما موجب کاهش میزان محصولات این باغات شد اما اغلب محصولات برای این مناطق است.

نایب رئیس شورای ملی زیتون با تاکید بر کاشت درختچه هایی سازگار با هر منطقه، اظهار داشت: مهمترین مشکل باغات زیتون، عدم سازگاری ارقام توزیع شده با مناطق زیر کشت بوده است در واقع اغلب زیتون های کاشته شده برای مناطق مورد کشت مناسب نیستند.

وی بر ضرورت تحقیق در توزیع درختچه های زیتون تاکید کرد و افزود: قبل از توزیع این درختچه ها میان باغداران باید در مورد شرایط سازگاری آنها تحقیق می شد تا هر درختچه متناسب با هر منطقه کاشته شود اما مسئولان، درختچه ها را اول کاشتند و بعد ازآن هم اکنون در پی انجام تحقیقات هستند.

صادقی با بیان اینکه این درختچه ها بیشتر از مناطق شمالی به دیگر مناطق برده شدند تصریح کرد: درختچه های توسعه داده شده همگی برای شمال کشور بودند در حالی که ارقام وارداتی متناسب با مناطق مختلف کشور هم وجود داشت که به دلیل تک درخت بودن نیاز به توسعه داشتند.