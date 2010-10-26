"چهار حرفی" در تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم "چهار حرفی" بر مبنای فیلمنامه‌ای از کارگردان تولید می‌شود و در نخستین روز تصویربرداری بازیگرانی چون علی اوسیوند و شبنم مقدمی در لوکیشنی واقع در خیابان طرشت جلوی دوربین رفته‌اند.

در این فیلم علاوه بر اوسیوند و مقدمی بازیگران دیگری چون رامین راستاد، عباس غزالی، مهسا پرورده، رضا آحادی، حسین اطحمی و... بازی دارند و پارسا قره خانلو و علی طاووسی بازیگران خردسال این فیلم تلویزیونی هستند.

عواملی که در تهیه و تولید این فیلم همکاری دارند عبارتند از تهیه کننده: نوید محمودی، نویسنده و کارگردان: جمشید محمودی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: سیامک صرافت، تصویربردار: امیر علی ویسی، صدابردار: هادی افشار، صداگذار: محمد رضا یوسفی، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزا محمدی، مدیر تولید: روح الله مهاجری، مدیر تدارکات: محمد مهدی طیبی، ناظر کیفی: فاطمه سعیدی، عکاس: فتاح ذی نوری و جلوه های ویژه رایانه ای: محمد حسام فردی، برهان دارابی.