13.4 هزار تن انواع آبزیان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دستور در دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان با اشاره به افزایش تولید آبزیان در کشور افزود: میزان کل تولیدات آبزیان در سال 87 بیش از 562 هزار تن بود که سهم آبزی پروری از این رقم بیش از 183 هزار تن است.

وی با اشاره به رشد 15 درصدی آبزی پروری در کشور، گفت: درحالی که میانگین مصرف جهانی و سهم آبزیان در تامین پروتئین حیوانی جهان به ترتیب 3/13 کیلوگرم و 1/16 درصد است، سرانه مصرف آبزیان ایران در سال 1387 به 32/7 کیلوگرم رسید که شش کیلو گرم کمتر از میانگین مصرف جهانی است.

رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: با افزایش میزان صادرات در 6 ماهه ابتدای سال جاری، 317 تن ماهی خوراکی، 946 تن سایر آبزیان مانند عروس دریایی و خرچنگ، 440 تن خوراک و مکمل آبزیان، ده هزار و 177 تن انواع آبزیان خوراکی و 953 تن کنسرو ماهی به بازارهای مصرفی صادر شده است.

دستور با اشاره به افزایش بیماریهای آبزیان افزود: ظهور بیماریهای مختلف اصلی ترین مانع توسعه آبزی پروری به شمار می رود و سالانه خسارتهای زیادی از این بابت به اقتصاد وارد می شود.

وی اظهار داشت: حمل و جابه جایی آبزیان زنده و گسترش سریع پرورش این محصولات که به راحتی قابل انتقال بین کشورها و قاره ها است از مهمترین عامل های گسترش بیماری های آبزیان در جهان است.

رئیس سازمان دامپزشکی استفاده غیرفنی از مواد در پرورش آبزیان را یکی از مشکلات این صنعت دانست و گفت: استفاده غیر فنی از مواد شیمیایی می تواند باعث خسارات فراوان بر مصرف کنندگان و تاثیر سوء بر تجارت خارجی وارد کند.

وی افزود: براساس گزارشات انجمن بین المللی میکروبیولوژی جهانی امروزه صنعت آبزی پروری به دلیل وارد کردن پساب های بیولوژیک و دارویی به منابع آبی و محیط زیست یکی از مخاطرات و چالش های جهان به شمار می رود.

دستور با تاکید بر توجه به بهداشت و بیماری ها در آبزی پروری تصریح کرد: بهداشت آبزیان در کنار بهبود تکنولوژی و تکثیر و پرورش، اجرای برنامه های اصلاح نژادی، اصلاح ساختار مزارع، توجه به مسائل زیست محیطی، توجه به تنوع گونه ای، اصلاح ساختار مدیریتی و مجتمع های پرورشی و استفاده از نظرات متخصصی و صاحب نظران می تواند به توسعه این صنعت و حل مشکلات آن کمک کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درخصوص اقدامات این سازمان برای جلوگیری از شیوع بیماری در این صنعت گفت: تدوین و اجرای برنامه های مراقبت از بیماری های آبزیان مانند پایش و مراقبت از بیماری های لکه سفید میگو، بیماری نکروز عفونی بافت های هیپودرم و خونساز میگو، لکه زرد، سندرم تورا و نکروز عفونی عضلات در میگو از اقدام های این سازمان است.

وی تشکیل اداره های مستقل بهداشت و بیماریهای آبزیان در استان های کشور، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های تشخیص بیماری های آبزیان در تمامی استانهای کشور و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های ملی و تخصصی بیماری های آبزیان را از دیگر فعالیت های این سازمان عنوان کرد.