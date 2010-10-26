تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی 24 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ جعفر اشرف رضایی بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی مجموعه راه و ترابری آذربایجان غربی با فرماندهان پلیس راه استان افزود: نصب تابلوهای هشداردهنده در نقاط پرحادثه را در جهت اطلاع رسانی و آگاهی کاربران جاده ها از وضعیت مسیر کارآمد عنوان کرد.

وی با اشاره به آمار تصادفات شهرستان میاندوآب گفت: با توجه به کمبود پاسگاه پلیس راه در شهرستان میاندوآب، وسعت حوزه استحفاظی این شهرستان باید کاهش یابد.

سهم 10 درصدی وضعیت جاده در افزایش آمار تصادفات در آذربایجان غربی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی گفت: سهم وضعیت جاده ای استان در افزایش آمار تصادفات سالجاری 10 درصد بوده است.

بابک طالبی با بیان اینکه بشتر آمار تصادفات جاده ای مربوط به مناطق حاشیه نشین و روستاهای کنار جاده ها است، بیان داشت: آرام سازی بار ترافیک در این مناطق با استفاده از نصب گاردریل، سرعت گیر جداسازی مناطق مسکونی با حریم جاده ها ضروری است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی ضمن تاکید بر رفع کاستیهای شبکه حمل و نقل آذربایجان غربی، اظهار داشت: برگزاری جلسات شورای حمل و نقل بایستی گسترده تر و با حضور فعال اعضای شورای حمل و نقل استان برگزار شود.

طالبی تعامل و همگرایی بیش از پیش اعضای شورا را خواستار شد و خاطر نشان کرد: با حرکت همسوی دستگاههای ذیربط می توان مشکلات و معضلات مردم در حوزه حمل و نقل را کاهش داد.

اجرای طرحهای زودبازده برای حذف نقاط حادثه خیز محورهای آذربایجان غربی

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی هم اکنون از اجرای طرح های زودبازده در جهت رفع و اصلاح نقاط پرحادثه خبر داد و گفت: نقاط ضعف فعالیتها و اقدامات در جلسات شورای حمل و نقل باید به شکل جدی تری بیان و تشریح شود.

علیرضا رحمان زاده با تاکید بر بکارگیری تمام امکانات و منابع برای رفع نقاط پرحادثه، بیان داشت: علاوه بر تخصیص اعتبار لازم برای رفع واصلاح نقاط پرحادثه باید از راهبردهای کارشناسان حمل و نقل استان استفاده کرد.

رئیس شورای حمل و نقل آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: آموزش همگانی شهروندان و نهادینه شدن طرح مشارکت مردم در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، کاهش تخلفات و روان سازی ترافیک را در پی خواهد داشت.

همگرایی پلیس راه با گشت های راهداری راه و ترابری آذربایجان غربی، افزودن 74 دستگاه ناوگان جدید به گشت های پلیس راهنمایی و رانندگی، حضور کارشناسان حمل و نقل و ایمنی و ترافیک در ناوگان عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده پلیس راه ازجمله مصوبات این جلسه است.