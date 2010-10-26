پارک بدون دخانیات در تهران ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قهرمانی از اجرا شدن مصوبه شهر بدون دخانیات با ایجاد کمیته های تخصصی و کارگروه های متعدد خبر داد و گفت: در حوزه اماکن عمومی شش پارک شهر تهران انتخاب شده تا پروژه شهر بدون دخانیات در گام نخست در این پارکها اجرا شود.

وی ادامه داد: در هنگام اجرای این پروژه تابلوهایی در سطح پارکهای منتخب نصب می شود و مکانهایی نیز برای استعمال دخانیات در نظر گرفته شده تا از سیگار کشیدن در مقابل دید مردم جلوگیری شود.

معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران اظهار داشت: به کارکنان و عوامل اجرایی پارکها آموزش داده شده است که حتی بقایای سیگارها را در سطح پارکها جمع آوری کنند تا در مجموع این پارکها را به پارک های بدون دود تبدیل کنیم.

قهرمانی با اشاره به پیشینه این مصوبه ابراز داشت: لایحه شهر عاری از دخانیات در سال گذشته در شورای اسلامی شهر تهران با 8 تبصره به تصویب رسید که بر اساس آن وظایفی برای شهرداری تهران به منظور نیل به سمت شهر بدون دخانیات در نظر گرفته شده است.

وی به اهداف این مصوبه اشاره و تاکید کرد: مصوبه شهر بدون دخانیات به دنبال جلوگیری از مصرف مواد دخانی نیست، بلکه به دنبال ضابطه مند شدن توزیع دخانیات است و حوزه تقاضا را نیز مدیریت می کند.

وی گفت: به منظور پیگیری هرچه بهتر این مصوبه کمیته ای برای پیگیری شهر بدون دخانیات از تمامی واحد های شهرداری و سایر واحدهای شهری همچون اصناف و سازمانهای مربوطه مشارکت دارند تا از مصرف مواد دخانی در شهر تهران کاسته شود.



