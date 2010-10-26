پیش نویس قانون احزاب برای بررسی به احزاب داده می شود

اسدالله بادامچیان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان برنامه های خود پس از انتخاب مجدد برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب که امروز سه شنبه انجام شد ، اظهار داشت: از مهمترین اولویت های من در فعالیت جدید استفاده از تجربیات گذشته و ادامه برنامه های قبل است که از جمله آن تکمیل قانون احزاب پس از پایان پیش نویس این قانون است.

وی تاکید کرد: در زمان حاضر بازنگری قانون احزاب در کمیسیون ماده 10 در حال انجام است و پس از بازنگری و اصلاح مجدد پیش نویس قانون احزاب، این پیش نویس برای تمامی احزاب ارسال می شود تا نظرات خود را ارائه دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که پیش نویس قانون جدید احزاب تا یک ماه دیگر به احزاب مختلف ارسال شود.

قائم مقام شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قانون احزاب می تواند تاثیر بسزایی در جایگاه احزاب و فعالیت آنها داشته باشد ، افزود: دولت ها قدرت دارند و از جایگاه دولتی برخوردارند بنابراین ما باید در کمیسیون ماده 10 احزاب به گونه ای تلاش کنیم که احزاب از جایگاه ویژه ای برخوردار شوند و نقاط ابهام و نقص قانون احزاب را برطرف کنیم.

گفتنی است اسدالله بادامچیان و حمیدرضا فولادگر دو عضو پیشین کمیسیون ماده 10 احزاب و نمایندگان مجلس در این کمیسیون مجددا در انتخابات اخیر برای تعیین نماینده مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی مجلس انتخاب و در سمت قبلی خود ابقا شدند.