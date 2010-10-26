مخالفت با ساخت مسجدی در جنوب شرقی مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ماریا یرماکوا سخنگوی منطقه جنوب شرقی مسکو اظهار داشت: پس از بررسی شکایتهای ساکنان محلی به این نتیجه رسیدیم که احتمال تغییر مکان ساخت این مسجد را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: هنوز اطلاعاتی درباره چگونگی و زمان این تصمیم وجود ندارد اما تصمیم نهایی درباره ساخت این مسجد پس از برگزاری جلسات بحث و بررسی اتخاذ می‌شود.

پرماکوا اظهار داشت که تصمیم درباره محل جدید این مسجد به شهرداری شهر مسکو برای بررسی‌های بیشتر ارجاع داده شده است.

مسلمانان پیشنهاد کرده بودند که این مسجد در منطقه جنوب شرقی مسکو در پارک محله تکستی لشچیکی ساخته شود. همچنین طرح ساخت این مسجد نیز از سوی کمیسیون اداره معماری شهرداری ارائه شده بود.

‌براساس اعلام شورای مفتی های، مسکو به مساجد جدید نیاز دارد، چرا که در سراسر پایتخت روسیه تنها چهار مسجد وجود دارند.

بیش از 5/1 میلیون مسلمان در مسکو میان جمعیت 10 میلیونی این شهر زندگی می‌کنند و در اعیاد و مناسبتهای اسلامی تنها 100 هزار نفر در مساجد پایتخت می‌توانند نماز اقامه کنند.