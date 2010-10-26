مشکل آب گرفتگی معابر شرق تهران برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با بیان این مطلب گفت: در سالهای گذشته به علت جاری شدن آبهای سطحی مناطق بالا دستی در سطح منطقه 8 نقاط آبگیر بسیار زیاد بود.

وی با اشاره به شدت آبگرفتگی معابر در مواقع بارندگی افزود: متاسفانه نهرهای موجود کشش آبهای سطحی را نداشت و در نتیجه شاهد آبگرفتگی برخی معابر و پیاده روها بودیم.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 در عین حال به اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای منطقه و همکاری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و همچنین مطالعات سازمان مشاور، عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در این منطقه آغاز شد.

افشار با تاکید بر اینکه هم اکنون اجرای این پروژه در اکثر محورها عملیاتی شده و در مرحله بهره برداری قرار دارد، افزود: در حال حاضر مشکل آبگرفتگی معابر و خیابانهای منطقه 8 حل شده و آبهای سطحی به زیر زمین هدایت می شوند.

وی در ادامه با اشاره به موفق بودن اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در منطقه 8 اظهارداشت: قرار است این منطقه به عنوان پایلوت اجرای این پروژه در خیابانهای درجه 2 و 3 مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

افشار همچنین از اجرای برنامه فوریتی لایروبی حوضچه های رسوب گیر در سطح منطقه خبر داد و گفت: این برنامه از 15 مهر ماه آغاز شده و تا پایان فصل بارندگی در طول هفته اجرا می شود.