۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۲

فضای دانشگاه پیام‌ نور گیلان به 40 هزار متر‌مربع افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام ‌نور استان گیلان گفت: فضای این دانشگاه در سال 85، پنج هزار مترمربع بود که در حال حاضر به 40 هزار متر‌مربع افزایش یافته است.

محمد دوستار در گفتگو با خبرنگار مهر اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام ‌نور گیلان را 90 نفر اعلام کرد و افزود: این دانشگاه از نظر علمی بزرگترین نهاد در جذب دانشجو است.

وی همچنین خواستار افزایش وام پرداختی از صندوق رفاه دانشجویی شد و اظهار داشت: در نیمه سال نخست امسال یک میلیارد و 930 میلیون ریال برای وام دانشجویی اعلام شد که از تعداد 33 هزار دانشجوی دانشگاه پیام ‌نور گیلان به یک ‌هزار و 900 نفر وام پرداخت کرد در حالیکه تقاضاها برای وام بیشتر از این تعداد بوده است.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان در ادامه حداکثر شهریه دانشگاه پیام ‌نور گیلان را دو میلیون و تا دو میلیون و 500 هزار ریال ذکر و برلزوم  پرداخت وام به دانشجویان تاکید کرد.

