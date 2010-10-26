روسای کلانتریها در صورت شانه خالی کردن از مسئولیت برکنار می شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم سه شنبه با حضور در همایش روسای پلیس پیشگیری افزود: پلیس پیشگیری در گذشته مغفول مانده و به مکانی تبدیل شده بود که نیروها و ماموران پلیس در صورت تنبیه به آنجا فرستاده می‌شدند.

وی ادامه داد: راهور ویترین نیروی انتظامی است ولی کلانتری‌ها سپر نیروی انتظامی و جامعه هستند و خط مقدم پلیس در مقابله با جرایم به شمار می‌روند.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: اگر همه دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند بسترهای جرم بسیار کاهش می‌یابد و پلیس‌های پیشگیری می‌توانند به وظایف تخصصی خود بپردازند.

وی گفت: پلیس پیشگیری موظف است که در صورت کم کاری دستگاه‌ها که نتیجه آن موجب ناامنی و بی انضباطی می‌شود هشدار دهند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به زنان خیابانی و معتادان ولگرد، گفت: اگر نتوانیم این افراد را از سطح جامعه جمع‌آوری کنیم آسیب‌های اجتماعی جدی‌ای در سطح جامعه ایجاد می‌شود.

وی اظهار داشت: زنان خیابانی تنها افرادی نیستند که کنار خیابان می‌ایستند و سوار یک خودرو می‌شوند بلکه زنان خیابانی به افرادی اطلاق می‌شود که کارگران جنسی بوده و تن‌فروشی می‌کنند که متاسفانه در شرایط فعلی اثبات این موضوع بسیار دشوار است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به جایگاه پیشگیری در ناجا گفت: در نیروی انتظامی سه نوع پیشگیری انتظامی، قضائی و اجتماعی داریم که پیشگیری انتظامی همان حضور ماموران در سطح شهر و ناامن کردن جامعه برای مجرمان است.

وی گفت: یکی از وظایف پلیس پیشگیری اطلاع رسانی به دستگاهها و سازمانها در زمینه نحوه وقوع جرم از سوی مجرمان است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به پیشگیری اجتماعی گفت: باید به مردم آموزش دهیم و آنان را در برابر تمام چیزهایی که در اطرافشان رخ می‌دهد مسئول کنیم.

وی تصریح کرد: باید با اعتمادسازی در میان مردم کمین‌گاه‌های موجود در جامعه را به آنان اطلاع دهیم.

سردار احمدی‌مقدم اظهار داشت: مامورانی که فساد اخلاقی دارند و یا رشوه می‌گیرند نمی‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند بر همین اساس نمی‌توان آنان را در کلانتری‌ها به کار گرفت.

وی ادامه داد: پلیس برای انجام اقدامات خود نیاز به هیچ تبلیغی ندارد بلکه درست کار کردن پلیس بزرگترین تغییر برای پلیس است.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: از این پس اگر کلانتری‌ها در رسیدگی به موضوعی وظیفه را بر عهده یکدیگر بیاندازند و عنوان کنند که رسیدگی به این موضوع در حوزه استحفاظی ما نیست باید در اسرع وقت رئیس کلانتری را از خدمت برکنار کرد.

وی با اشاره به نگرانی روسای کلانتری‌ها از افزایش آمار جرایم گفت: از 5/1 سال گذشته دیگر شاخص کنترل کلانتری‌ها افزایش و یا کاهش میزان جرایم در محدوده استحفاظی آنان نیست بلکه میزان احساس امنیت و یا ناامنی مردم آن محدوده مدنظر است.

سردار احمدی مقدم گفت: پیش از این برخی از کلانتری‌ها جرایم کوچک و خرد را ثبت و گزارش نمی‌کردند تا از این طریق آمار جرایم آنان پایین بیاید اما غافل از اینکه احساس ناامنی مردم از این طریق افزایش می‌یافت.

وی گفت: از این پس کلانتری‌ها نگران افزایش آمار جرایم خود نباشند زیرا می‌توان گفت: این به معنای برخورد مناسب پلیس و عملکرد مناسب آن کلانتری است.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: مردم از پلیس اقتدار و کارآمدی را می‌خواهند نه گفتاردرمانی زیرا این موضع برای مردم امنیت به بار نمی‌آورد.

وی با اشاره به یکی از مشکلات پلیس با قوه قضائیه، تشکیل پلیس قضائی دانست و گفت: مشکل قوه قضائیه این است که پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود کامل نبوده و نقص دارد. بر همین اساس پلیس خدمات قضائی را ایجاد کردیم و 12 هزار پست برای آن تشکیل دادیم.

سردار احمدی مقدم گفت:‌عمده مامورانی که به عنوان پلیس خدمات قضائی به کار گرفته می‌شوند در رشته حقوق تحصیل کرده و آموزش‌های لازم را سپری کرده‌اند.