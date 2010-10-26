قانون اساسی منبع الهام بخش وحدت است

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس درباره فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تاکید بر وحدت و پایبندی بر شاخص های وحدت گفت : در شرایط فعلی با وجود محدودیت های بین المللی و مشکلاتی که دولت های بزرگ در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی برای ایران ایجاد کرده اند ، ما نمی توانیم جز به وحدت به چیز دیگری در کشور فکر کنیم.

وی افزود: درست ترین پیام در زمان حاضر دعوت به وحدت است.

نماینده تهران مهمترین عامل در وحدت را داشتن یک سامانه فکری و انگیزه مشترک در کشور عنوان کرد و افزود: باید برای رسیدن به سامانه فکری مشترک در کشور تلاش شود و در جهت تقویت انگیزه های مشترک نیز حرکت کنیم.

محجوب تاکید کرد: امروز جامعه تشنه وحدت است و ضرورت دارد که از وحدت به عنوان داروی شفابخش استفاده شود.

وی عمل به قانون اساسی را از مهمترین شاخص های وحدت عنوان کرد و افزود: قانون اساسی به تمامی شاخص هایی همچون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، دولت و مجلس که از شاخص های وحدت هستند اشاره کرده است و اینها همه ارکان وحدت و انسجام جامعه اند که باید به آن عمل شود.

دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه ایران کشوری مسلمان است و ما همه به قرآن معتقدیم افزود: قرآن و اصول آن را نباید فراموش کرد و قانون اساسی منبع مهمی برای تقویت وحدت است.