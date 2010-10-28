سیاه پوستان آمریکا؛ همچنان قربانی آپارتاید و بی عدالتی

در حالی که آمریکا بزرگترین مدعی مبارزه با نژاد پرستی و رعایت حقوق بشر است شواهد و قرائن نشان می دهد که ظلم و بی عدالتی در این کشور بیداد می کند و به خصوص سیاه پوستان در وضعیت نامساعدی زندگی می کنند و اعدام خبرنگار سیاهپوست از ایالت پنسیلوانیا گویای این مطلب است.

"مومیا ابو جمال" خبرنگار سیاهپوست از ایالت پنسیلوانیا که با به تصویر کشیدن گزارشهایی درباره خشونت پلیس این ایالت علیه گروه مذهبی موو (Move) و فعالیت علیه گروههای ضد تبعیض نژادی به چهره ای معروف در میان خبرنگاران آمریکایی تبدیل شد، متهم به شلیک گلوله و قتل یکی از افسران پلیس ایالات متحده است و حکم اعدام انتظار وی را می کشد.

هم اکنون زندانیان محکوم به اعدام بسیاری در آمریکا وجود دارند که تنها قربانی فقر مالی و فشارهای ناشی از تبعیض نژادی در ایالات متحده هستند و به دلیل عدم استطاعت مالی نمی تواند وکیلی شایسته برای خود انتخاب کنند.

درحالیکه دولت آمریکا همواره ادعاهایی را در خصوص وجود آزادی و عدالت در این کشور مطرح می کند، این خبرنگار سیاهپوست در سال 1981 متهم به قتل یک پلیس شد و در سالهای زندان حق ملاقات با خانواده خود را نداشته است.

این اتهامات در حالی علیه ابوجمال مطرح می شود که وی مرتکب این جرم نشده است و در سالهای زندان همواره نظرات شخصی خود را درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و بی عدالتی در این کشور بیان کرده و حتی کتابی را تحت عنوان "مستقیم از حکم اعدام" به رشته تحریر درآورده است.

دولت آمریکا درحالی شعار آزادی و حمایت از حقوق بشر را سر می دهد که رسانه های غربی همواره گزارشهایی را درباره بدرفتاری با زندانیان و تجاوز جنسی و هتک حرمت به زنان آمریکایی منتشر می کنند و هم اکنون 3 هزار و 260 زندانی در این کشور منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند و حتی شماری از آنها دست به خودکشی زده اند.

معروف ترین زندانی سیاسی آمریکا به دلیل فقر مالی ناچار به پذیرش سیاست های تبعیض نژادی ایالات متحده شد و وکیل تسخیری وی هیچ تلاشی را برای اثبات بی گناهی مومیا ابو جمال انجام نداد. همچنین با نگاهی به شمار زندانیان محکوم به اعدام می توان دریافت که 82 درصد از اعدامیان به جرم قتل سفید پوستان بازداشت شده اند.

جای هیچ گونه تردیدی وجود دارد که تبعیض نژادی به صورتی کاملا گسترده در آمریکا وجود دارد و با نگاهی به رویدادهای داخلی در این کشور می توان دریافت که هر روز سیاه پوستان زیادی قربانی سیاست های تبعیض نژادی دولت می شود و سفید پوستان می توانند از امکانات بیشتری حتی در بیمارستان ها، زندانها، اماکن عمومی و مدارس استفاده کنند.

آپارتاید در مدارس آمریکا نیز بیداد می کند. یک نفر از هر 8 نفر دانش آموز سیاه پوست در مدرسه ای درس می خواند که 99 درصد آن سیاه پوست هستند. یک سوم دانش آموزان سیاه پوست در مدارسی که 90 درصد آن سیاه پوست هستند درس می خوانند.

تبعیض نژادی در دانشگاههای آمریکا نمود قابل توجهی دارد و اشکال مختلفی به خود می گیرد: شعارهای نژاد پرستانه علیه سیاه پوستان، انتشار تصاویری دال بر برتری سفید پوستان، تهدید های کلامی و با سلاح. بیش از نیمی از 7489 مورد جنایات ناشی از نفرت نژادی در سال 2004 عمدتاً علیه سیاه پوستان بوده است . 2548 مورد (51.4 درصد) از کل این جنایات در سال 2003 علیه سیاه پوستان انجام گرفته است.

از سوی دیگر می توان به انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 اشاره کرد و "باراک اوباما" این انتخابات را برنده شد چرا که شهروندان آمریکایی از عملکرد رئیس جمهوری پیشین آمریکا به شدت ناراضی بودند. خشم آنها به قدری زیاد بود که با این که از حکومت رنجیده خاطر بودند، اما در خانه نماندند و به پای صندوقهای رای رفتند.

باراک اوباما حدود دو سال است که در آمریکا قدرت را در دست گرفته، اما هنوز یا بهتر است بگوییم مجددا دو سوم آمریکاییها بر این عقیده اند که کشورشان در مسیر غلطی قرار دارد و در همین حال "میتو موگای" یک بازرس ارشد سازمان ملل در گزارشی 29 صفحه ای اعلام کرده است: واشنگتن باید تلاش های بیشتری را برای مبارزه علیه تبعیض نژادی آغاز کند.

این درحالیست که دولت آمریکا در سال 1994 قرارداد پرهیز ازهمه اشکال تبعیض نژادی را امضاء کرد اما همچنان به رویه قدیمی خود در این خصوص ادامه می دهد.

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معصومه زارع