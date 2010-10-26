438 مصوبه پیشنهادی برای سفر هئیت دولت نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی‌اکبر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مصوبات پیشنهادی برای دور سوم سفر هیئت دولت به استان با بیان اینکه چهارچوب مصوبات دور سوم سفر آماده شده است افزود: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی، فقط کارگروه فرهنگی به همراه جلسه هیأت دولت در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه 9 محور برای هزینه کردن اعتبارات در حوزه فرهنگی در نظر گرفته شده است ادامه داد: در این راستا دولت یک مبلغ کلی را به مدت پنج سال علاوه بر بودجه‌های مصوب شده دستگاه‌ها برای انجام امور فرهنگی مصوب می‌کند.

کریمی با تأکید بر اینکه تا به امروز حدود 100 ساعت کار کارشناسی در رابطه با مصوبات پیشنهادی استان برای دور سوم سوم هئیت دولت صورت گرفته است افزود: در همین رابطه 438 پیشنهاد در قالب اعتبارات تملک دارایی داریم که برای تحقق این تعداد مصوبه پیشنهادی، باید اعتباری بالغ بر 88 هزار و 143 میلیارد ریال در نظر گرفته شود.

معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان با بیان اینکه مصوبات دور سوم نباید بیش از دو سال به طول بینجامد افزود: باید تلاش شود تا تعهدات در این زمینه به نسبت اعتبارات استانی بوده و خارج از استان، تعهدی برای استان ایجاد نشود.