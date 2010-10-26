یک قطره نفت بدون مشتری نداریم

محمود بهاروند در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی نفت ایران در خلیج فارس با بیان اینکه هم اکنون 47 مخزن با ظرفیت ذخیره سازی 18 میلیون بشکه نفت خام در خلیج فارس وجود دارد، گفت: در شرایط فعلی 6 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در پایانه نفتی خارگ توسط شرکت نفت فلات قاره ایجاد شده است.

وی با اشاره به وجود 3.4 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در سیری و 2.5 میلیون و بشکه در پایانه نفتی در لاوان، تصریح کرد: همچنین 2.4 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره نفت در بهرگان و حدود 2 میلیون بشکه ذخیره نفت در نفتکش سورنا در مدار بهره برداری قرار دارد.

رئیس نظارت بر صادرات و واردات مواد نفتی در شرکت نفت فلات قاره از ظرفیت سازی برای ذخیره 500 هزار بشکه نفت در جزیره قشم خبر داد و یادآور شد: سال گذشته از این منطقه حدود 2.2 میلیون بشکه نفت توسط 275 فروند نفتکش صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره به صدور 200 هزار بشکه نفت تولیدی میدان آزادگان از طریق پایانه بهرگان، بیان کرد: نفت تولیدی این میدان مشترک پس از انتقال به بهرگان با نفت تولیدی این منطقه مخلوط و صادر شده است.

بهاروند با اشاره به ساخت مخازن جدید ذخیره سازی نفت در پایانه بهرگان، درباره میزان نفت روی آب ایران در خلیج فارس توضیح داد: در حال حاضر ایران در منطقه خلیج فارس حتی یک قطره نفت بدون مشتری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی در برخی موارد مجبوریم به مشتری‌های نفت صادراتی پاسخ منفی بدهیم، اظهار داشت: در حال حاضر حجم تقاضا برای نفت ایران بیش از میزان ذخیره صادراتی در خلیج فارس است.

رئیس نظارت بر صادرات و واردات مواد نفتی در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به مرتفع شدن مشکل نمک موجود در نفت میادین سروش و نوروز، تاکید کرد: افزایش کیفیت نفت صادراتی ایران منجر به کاهش ذخیره سازی نفت روی آب ایران در خلیج فارس شده است.

بهاروند در پایان خاطر نشان کرد: هم اکنون خریدارانی از کشورهای آسیای شرقی و اروپای غربی مشتری و خریداران اصلی نفت دریایی ایران هستند.